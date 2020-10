Özil se dispõe a pagar integralmente salário de mascote demitido do Arsenal 

Na tarde de ontem, o Arsenal informou que Jerry Quy, mascote da equipe inglesa há quase três décadas, havia sido dispensado do clube. Segundo o site "The Athletic", o principal motivo seria o corte de gastos por conta da pandemia do coronavírus.

Para a surpresa de muitos, Özil, meia dos The Gunners, fez uma postagem em seu Twitter dizendo sobre a importância dos mascote. Além disso, disse que Jerry permanece no clube e faz questão de arcar com todas as despesas dele. Vale lembrar durante a paralisação do futebol por conta da Covid-19, o alemão rejeitou a redução de salários.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020

Mesut Özil joga no Arsenal desde 2013. Com a camisa da equipe, o meia disputou 254 partidas e marcou um total de 44 gols. Além disso, o alemão, de 31 anos, conquistou diversos títulos com a camisa dos The Gunners.

Quatro Copas da Inglaterra e três Supercopas inglesas estão no memorial de conquistas dele pelo clube. Vale destacar que o jogador tem contrato com o Arsenal até 2021.