Volante Fabrício Baiano comenta seus primeiros meses na Turquia

No Rizespor desde o início da temporada, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o desejo de fazer uma ótima época com a camisa do clube turco. Segundo o atleta, que também atuou no Marítimo recentemente, sua meta é realizar um grande número de jogos com a camisa da agremiação.

“Vou me dedicar ao máximo para crescer de produção e para melhorar meu desempenho com a camisa do clube durante as partidas e treinos. Tenho me empenhado muito para que essa época seja a melhor da minha carreira em números e boas exibições. Estou muito motivado para isso", disse.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer fazer um grande Campeonato Turco neste ano.

“Estamos trabalhando para que essa Liga seja de grandes resultados para o clube. Temos um ótimo elenco e isso é algo possível pela qualidade de todos no grupo", falou.