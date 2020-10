Portugal e Espanha param no travessão e ficam no empatam em Lisboa

Portugal e Espanha entraram em campo nesta quarta-feira (7), no estádio José Alvalade, em Lisboa, para o jogo mais aguardado desta primeira leva de jogos da presente data Fifa. Apesar das duas equipes acumularem chances de gol, o placar ficou zerado.

Logo no início do duelo a Espanha já ameaçou, obrigando Rui Patrício sair do gol. Nos primeiros minutos, o predomínio foi dos visitantes.

Aos 17, a grande chance espanhola, Moreno finalizou na pequena área mas a bola foi para o lado de fora da rede. O primeiro chute português foi só aos 25, quando Renato Sanches chutou por cima da meta de Kepa.

Aos poucos, Portugal passou a ficar mais tempo com a bola mas sem oportunidades que justificassem a vantagem. Cristiano Ronaldo, se irritou com o árbitro da partida pelo fato do mesmo encerrar a primeira etapa cinco segundos antes dos protocolares 45 minutos.

Depois do intervalo, se viu um time lusitano mais propositivo, aos sete minutos, Cristiano Ronaldo soltou uma pancada e a bola parou no travessão. Aos 15, a tão aguardada estreia de Adama Traoré pela seleção espanhol aconteceu e em seguida o atleta já cavou um escanteio para a equipe. Seis minutos depois, novamente o travessão evitou um gol português, desta vez em finalização de Renato Sanches.

Nos minutos finais, Adama fez sua jogada característica, mas a bola foi por cima, Portugal, respondeu com João Félix, também sem sucesso e o confronto acabou sem gols.

Próximos compromissos

As equipes agora voltam suas atenções para a Nations League. No domingo, 15h45 Portugal encara a França fora de casa. No sábado, às 15h45 a Espanha recebe a Suiça.