Com golaço e dois de Giroud, França atropela Ucrânia em amistoso

Cerca de mil torcedores assistiram à goleada da seleção francesa em amistoso realizado nesta quarta-feira (7) contra a Ucrânia no Stade de France. O placar terminou 7 a 1.

Fragilizada pelo surto de Covid-19 e desfalques de jogadores considerados titulares, a Ucrânia recorreu a jovens para compor o elenco. A França poupou estrelas como Griezmann e Mbappé no início e Dechamps ainda promoveu a estreia de Aouar, destaque do Lyon. Apesar disso, os franceses entraram ligados e abriram 4 a 0 já no primeiro tempo.

Mais finalizações do que faltas

A França dominou a partida, enquanto a Ucrânia não encontrava espaços para chegar ao ataque e só conseguiu finalizar pela primeira vez aos 20 minutos, quando já perdia por 1 a 0. Quem abriu o placar foi Eduardo Camavinga, autor de um golaço. Após um cruzamento da esquerda, Giroud escorou de cabeça e a bola sobrou para o jogador de 17 anos, que emendou de canhota e marcou o primeiro dele com a seleção francesa.

As estatísticas ajudam a dar o tom da partida - foram 24 finalizações e 16 faltas durante os noventa minutos.

Ainda no primeiro tempo, Giroud marcou dois gols em dez minutos, sendo o primeiro em chute de fora da área e o outro de "peixinho" após pegar o rebote do goleiro em chute de Aouar. O estreante da noite também participou do terceiro gol, uma infelicidade do defensor Mykolenko. Improvisado na zaga, o lateral esquerdo subiu junto com Giroud em cobrança de escanteio do camisa 8.

Ao invés de administrar o resultado, a França manteve a intensidade após o intervalo. Dechamps lançou de uma vez Varane e Mbappé, titulares absolutos.

A Ucrânia até chegou a descontar em chute de fora da área de Tsyhankov, mas aos 20 minutos Tolisso ampliou a vantagem dos franceses. No lance, ele recebeu uma assistência de letra de Mbappé, que ainda deixou o dele após tabela com Ben Yeder.

Quando o placar parecia definido, a defesa da Ucrânia se atrapalhou, Griezmann roubou a bola e finalizou de pé esquerdo para selar a goleada. O chute ainda desviou no rival antes de estufar a rede.

O que vem por aí

Este foi o único teste da seleção francesa antes do confronto diante de Portugal, no domingo (11), válido pela UEFA Nations League. Os times disputam a liderança do grupo 3 e a seleção lusitana é a atual campeã do torneio.

A Ucrânia, por sua vez, tem outro adversário complicado pelo caminho. No sábado (10), eles recebem a Alemanha em Kiev.