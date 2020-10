Mikel Arteta deixa Özil fora da lista de inscritos do Arsenal para Liga Europa

O Arsenal divulgou a lista de 25 inscritos para a Liga Europa, deixando Mesut Özil e Sokratis de fora. Após belo gesto do alemão com o mascote do time, bancando seu salário, o treinador preferiu não utilizá-lo no torneio continental.

O principal motivo de Mikel Arteta, treinador dos Gunners, não inscrever o meia, pode ser que sua passagem pelo clube se aproxima do final. Vale destacar que Özil tem contrato com a equipe londrina até 2021.

O alemão, campeão da Copa do Mundo pela Alemanha, tem uma grande bagagem no time alvirrubro. Além disso, é dado como o atleta mais bem pago da história do clube. Atualmente recebe um salário semanal de 350 mil libras, cerca de R$2,28 milhões.

Mesut Özil joga no Arsenal desde 2013. Com a camisa da equipe, o meia disputou 254 partidas e marcou um total de 44 gols. Além disso, o alemão, de 31 anos, conquistou diversos títulos com a camisa dos The Gunners.

Quatro Copas da Inglaterra e três Supercopas inglesas estão no memorial de conquistas dele pelo clube. Vale destacar que o jogador tem contrato com o Arsenal até 2021.

O primeiro duelo da equipe na Liga Europa será na quinta-feira (22), no Weststadion, contra o Rapid Viena. Vale lembrar que os The Gunners estão no Grupo B do torneio, juntamente também com Dundalk e o Molde.