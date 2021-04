Borussia Dortmund sofre para arrancar empate com desesperado Mainz

Pela 16ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund suou para empatar em 1 a 1 com o então lanterna Mainz 05. Em pleno Signal Iduna Park, a equipe aurinegra do técnico Edin Terzic não conseguiu transformar em vitória o fator de atuar em casa. Na luta contra o rebaixamento, os Palhaços tiveram a sensação de dever cumprindo ao conseguir empate com um dos postulantes ao título da competição nacional.

Foram 17 finalizações do BVB contra nove do M05. Além da superioridade em arremates, os donos da casa também tiveram mais posse de bola: 73% contra 27%. Tais números não causaram uma vitória do Dortmund porque faltou criatividade do setor ofensivo. Isso agregado ao empenho defensivo do Mainz não poderia resultar em outro resultado que não fosse o empate.

Primeiro tempo em Dortmund sem gols

Apenas cinco dos 32 gols do Dortmund na Bundesliga até agora nesta temporada chegaram no primeiro tempo dos jogos, mas o técnico aurinegro Edin Terzic ficou enraivado porque sua equipe não abriu o placar nos primeiros 45 minutos contra Mainz. Erling Haaland até balançou as redes adversária aos 90 segundos de partida, mas seu esforço foi descartado por conta do impedimento de Meunier na jogada. Jude Bellingham, carregado de esperança, fez sua primeira aparição em 2021 e teve duas chances de abrir o placar: acertou o poste com um chute rasteiro aos 31', antes de cabecear de perto pouco antes do intervalo. Mainz lutou para conseguir o contra-ataque onde Robin Quaison foi barrado por Roman Bürki nos segundos finais, enquanto Dan-Axel Zagadou saiu lesionado pouco antes do intervalo.

Segundo tempo movimentado e desesperado

Dortmund começou a etapa final no mesmo estilo do primeiro, construindo pressão em torno da área do Mainz, que teve outras ideias no segundo tempo. Öztunali correu pela direita e, depois de cortar Hummels, soltou um chute imparável de fora da área para não dar chances ao goleiro Bürki e abrir o placar. Além do gol sofrido, o BVB sentirá falta de Emre Can na próxima rodada contra o Bayer Leverkusen por ter levado outro cartão amarelo.

Quando as coisas pareciam sombrias para Dortmund, Meunier acertou seu primeiro chute para o clube numa pancada rasteira no canto inferior, empatando em 1 a 1. Dois minutos depois, Marco Reus teve a chance perfeita de virar o jogo com Meunier derrubado por Alexander Hack na grande área. O capitão se levantou, mas bateu para longe do gol. Danny Latza ainda tentou o segundo gol mais uma vez, mas seu chute rolou sobre a linha de gol do Dortmund tendo acertado a trave. No final, os Palhaços seguraram o resultado para sair do fundo da tabela antes do jogo do Schalke no domingo (17).

Sequência na temporada

Depois de mais um placar decepcionante, o BVB chega aos 29 pontos e fica quatro atrás do líder Bayern de Munique, que ainda joga na rodada. Na próxima rodada, tem confronto direto diante do Bayer Leverkusen. Já o Mainz saiu parcialmente da lanterna e tem o Wolfsburg na rodada seguinte.