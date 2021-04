Werder Bremen vence Augsburg com gols no segundo tempo

Próximos na classificação, Werder Bremen e Augsburg se enfrentaram neste sábado (16), no Weserstadion, em jogo válido pela 16ª rodada da Bundesliga. Os gols saíram na etapa final, marcados por Selassie e Agu, que decretaram a vitória por 2 a 0 do time da casa.

Apesar do domínio dos visitantes na primeira etapa, com 63% de posse de bola, pouco ameaçaram o adversário e, de três finalizações, nenhuma acertou o alvo. Inclusive, trocaram 289 passes contra 170 dos mandantes. Sendo assim, sem surpresas.

O segundo tempo, por outro lado, foi mais movimentado. O intervalo ajudou o Bremen a melhorar na partida e mostrou superioridade, agora com 59% de posse. Além disso, os Papagaios se lançaram mais ao ataque, sendo nove finalizações e quatro no alvo.

Os tentos, contudo, saíram apenas no momento final da partida. A sensação era de que o jogo fosse terminar empatado sem gols, mas Selassie, aos 84, recebeu cruzamento da esquerda e deu toque com um dos pés para a bola ir ao fundo das redes.

Três minutos depois, Schmid evitou a saída da redonda na lateral e, na direita, passou para Agu arriscar bela finalização ao gol. Antes da comemoração, o lance foi revisto pelo VAR, que confirmou.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Werder Bremen ganhou apenas uma posição e se encontra em 12º, com 18 pontos. Apesar da derrota, o Augsburg se encontra em 11º, com 19.

Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Werder Bremen visita o Borussia Mönchenglabach na terça-feira (19), às 14h30, enquanto o Augsburg recebe o Bayern de Munique na quarta-feira (20), às 16h30.