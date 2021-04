Stuttgart converte pênalti no fim e busca empate diante do Borussia Mönchengladbach

Em jogo franco na Mercedes-Benz Arena, Stuttgart e Borussia Monchengladbach protagonizaram um animado empate em 2 a 2 neste sábado (16), em partida válida pela 16ª rodada da Bundesliga 2020-21. As duas equipes, bem posicionadas na tabela, não hesitaram em buscar gols a todo instante.

No 3-5-2, os mandantes, comandados por Pellegrino Matarazzo, tiveram mais posse de bola (59%), finalizações (19 a oito) e chutes certos a gol (seis a cinco). A qualidade do elenco dos Potros, entretanto, equilibrou a balança dos visitantes contra os Suábios.

Emoção até o fim

A partida, é bem verdade, demorou para ter bons lances. O primeiro digno de nota veio aos 30 minutos, quando Nicolas González escorou cruzamento feito por Orel Mangala no lado direito. No segundo poste, o argentino cabeceou no travessão. Quatro minutos depois, Stefan Lainer desceu pela direita e Borna Sosa o derrubou na área. Na cobrança de pênalti, Lars Stindl cobrou no canto esquerdo e abriu o placar para os Potros.

Disposto a mudar os rumos da partida, Sosa, mais uma vez da direita, cruzou novamente na medida para González - que, aos 13 minutos do segundo tempo, não desperdiçou a cabeçada. A resposta, fatal, veio três minutos depois: Stindl acionou Denis Zakaria na área. Ele, então, chutou forte e rasteiro no canto direito para colocar o Borussia Monchengladbach à frente novamente.

Já nos acréscimos, Sasa Kalajdzic apareceu na área tentando escorar cruzamento e Lászlo Bénes o puxou. Após consulta ao VAR, o árbitro marcou pênalti - convertido por Silas Wamangituka em chute forte, que chegou a bater no travessão.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Stuttgart viaja para enfrentar o Arminia Bielefeld na próxima quarta-feira (20), às 16h30 (horário de Brasília). Um dia antes, às 14h30, o Borussia Monchengladbach recebe o Werder Bremen.