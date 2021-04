Ben Yedder marca duas vezes em vitória do Monaco contra o Montpellier

No Stade de la Mosson, duas equipes em fases completamente diferentes se enfrentaram nesta sexta-feira (15). Mandante, o Montpellier não vencia há cinco rodadas - foram três derrotas e dois empates no período. No mesmo período, o Monaco venceu quatro cotejos e acabou com o resultado igual na peleja restante. E as respectivas sequências se mantiveram: 3 a 2 para os monegascos, na rodada 20 da Ligue 1.

No defensivo 5-3-2, o Montpellier, treinado por Michel Der Zakarian, até teve mais posse de bola (51%), mas o Monaco chegou com mais força ao ataque. Comandados por Niko Kovac e jogando no 4-2-3-1, o ASM teve dezesseis finalizações (contra nove dos rivais), acertando cinco (o MHSC finalizou três vezes corretamente).

Começo de rei

Clube de um microestado monárquico entre a França e a Itália, o Monaco começou a peleja com tudo. Aos 24 minutos, Ruben Aguilar desceu pela direita e acionou Ben Yedder na área. O centroavante chutou forte, em pleno travessão. Segundos depois, no rebote, Kevin Volland inaugurou o placar.

Ben Yedder apareceu de novo aos 33 minutos - ele, entretanto, finalizou em cima de Sofiane Diop. Dois minutos depois, não teve jeito: o camisa 9 escorou cruzamento de Caio Henrique da esquerda e cabeceou à esquerda da meta defendida por Jonas Omlin. O passeiou continuou na segunda etapa: aos 16 minutos, Kevin Volland adentrou a área pela faixa central e Daniel Congre o derrubou, cometendo pênalti. Na marca da cal, novamente, Ben Yedder cobrou na esquerda, rasteiro, e marcou.

O relaxamento natural quase foi fatal para as pretensões monegascas. Com 19 minutos, após passe curto de Gaetan Laborde, Wahi acertou um chutaço do lado esquerdo e descontou. Cinco minutos depois, Florent Mollet desceu pela esquerda e serviu Andy Delort, que finalizou de calcanhar e marcou belo gol

Vivo novamente na peleja, o MHSM passou a jogar francamente com o Monaco. Aos 28, Aleksandr Golovin recebeu na direita e chutou no canto direito, em bola desviada por Pedro Mendes. A resposta veio dois minutos depois: Jordan Ferri serviu Delort na esquerda e ele finalizou forte, obrigando Benjamin Lecomte a fazer grande defesa. Com 34, após assistência de Djibril Sidibé, Volland finalizou à esquerda da meta do Montpellier.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Ligue 1, o Montpellier viaja para enfrentar o Paris Saint-Germain na próxima sexta-feira (22), às 17h (Horário de Brasília). Na mesma hora, mas um dia depois, o Monaco recebe o Olympique Marseille.