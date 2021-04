PSG tem atuação mediana, mas bate Angers e retoma liderança

Em jogo válido pela 20ª rodada da Ligue 1, o Paris Saint-Germain visitou o Angers em busca da vitória para assumir a liderança temporária do campeonato. O time parisiense venceu por 1 a 0, com gol de Kurzawa no segundo tempo. A partida foi disputada no Stade Raymond-Kopa, em Angers/FRA, na noite deste sábado (16).

O primeiro tempo foi equilibrado, sem grandes chances aos dois times. Foram cinco finalizações dos donos da casa, sendo duas no gol e duas para fora, contra sete finalizações dos visitantes, sem nenhum chute no alvo e cinco para fora. No primeiro lance do jogo, Coulibaly abriu com Pereira Lage na entrada da área. O meia português bateu colocado de esquerda e Keylor Navas se esticou todo para defender.

Angers criou o jogo no seu campo, com Fulgini mais adiantado para explorar o contra-ataque. O PSG recuperava a bola com facilidade, teve mais posse de bola e poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo, mas Mbappé teve uma atuação muito apagada e errou todas as finalizações.

Ambos os times voltaram ao segundo tempo em busca da vitória e o jogo ficou um pouco mais aberto. Logo aos dois minutos, Mbappé teve nova chance ao ficar de frente ao goleiro Bernardoni e finalizar para fora. Era a grande chance até então de colocar os visitantes na frente do placar.

Apesar do PSG ter mais espaço no setor ofensivo, a defesa estava desorganizada e errava a saída de bola com muita facilidade. O goleiro Keylor Navas se destacou ao salvar o time em três oportuinidades. O lance decisivo veio aos 25 minutos do segundo tempo. Florenzi cruzou da direita, a bola passou reta pela área e chegou em Kurzawa. Livre, o camisa 20 chutou de primeira e marcou seu primeiro gol no ano.

Com a vitória simples, o Paris Saint-Germain venceu a terceira partida em cinco jogos, chegou aos 42 pontos e assume a liderança temporária da Ligue 1. A equipe espera o resultado do jogo entre Lyon x Metz para saber se vai continuar na primeira posição ao fim da rodada. Para isso acontecer, o OL não pode vencer. Do outro lado, o Angers freia sua ascensão no campeonato e estaciona no sétimo lugar, com 30 pontos.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Francês no próximo fim de semana. O PSG enfrenta o Montpellier às 17 horas da sexta-feira (22), no Parc des Princes, em Paris/FRA, enquanto o Angers vai encarar o Bordeaux às 9h da manhã do domingo (24), no Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux/FRA.