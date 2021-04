Chelsea pressiona, bate Fulham e volta a vencer pela Premier League

No último sábado (16), o Chelsea viajou parta enfrentar o Fulham no Craven Cottage, em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Fora de casa os blues venceram por 1 a 0, com gol de Mount e voltaram a somar três pontos na competição

Pressão dos visitantes

A primeira chance da partida foi logo aos oito minutos, com Giroud batendo de fora da área, de trivela e Areola indo buscar no canto direito, com a ponta dos dedos! Com 22 minutos Mount tabelou com Giroud e bateu de fora da área, mas nas mãos de Areola, que buscou no canto esquerdo.

Três minutos depois Mount recebeu uma bola que a defesa tirou errado e soltou o pé, acertando o travessão! Apenas um minuto após isso, em um cruzamento no escanteio, Rudiger foi no alto e desviou pro gol, mas Areola espalmou mais uma vez!

E aos 41, a chance do Fulham apareceu, quando Robinson desceu pela esquerda, cruzou para o Tete bater de primeira para Cavaleiro, que errou o chute e mandou para fora. Três minutos depois Robinson, que participou da jogada acima, deu um carrinho em Azpilicueta com muita violência e foi expulso de campo!

O Chelsea manteve mais a posse de bola na primeira etapa, com 63%, contra 37% do Fulham. Nas finalizações os blues foram melhores também, com oito, acertando três, contra cinco dos donos da casa, que não acertaram o gol.

Já na saída do segundo tempo, com quatro minutos, Zyech bateu forte, da esquerda, e obrigou Areola a salvar o time mais uma vez. E aos 33, após uma pressão enorme do Chelsea, o gol saiu!

Em um cruzamento de Chilwell, Areola tirou a bola para o meio da área e Mount bateu de primeira, sem deixar a bola cair, para abrir o placar!

E nos acréscimos, Werner foi lançado do próprio campo e saiu cara a cara com Areola, bateu cruzado e mandou para fora, pelo lado esquerdo do goleiro!

Com um jogador a mais por 45 minutos, o Chelsea aumentou a pressão, somando assim 21 finalizações, com seis certas, contra 10 do Fulham, que acertou três. Na posse o Chelsea somou 70%, contra 30% dos donos da casa. Destaque também para o número de passes dos blues: 749.

Próximos jogos e classificação

O Chelsea volta a campo na próxima terça-feira (19), às 17h15, quando encara o Leicester, fora de casa. O Fulham joga na quarta-feira (20), também às 17h15, contra o Manchester United.