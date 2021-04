Bayern de Munique vence Freiburg e se isola no topo da Bundesliga

Deu tudo certo para o Bayern de Munique neste final de semana. Após ver RB Leipzig, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen tropeçarem na rodada, foi a vez dos bávaros fazerem o dever de casa. Em jogo válido pela 16ª rodada da Bundesliga, o time de Hansi Flick recebeu o Freiburg na manhã deste domingo (17) na Allianz Arena. Do outro lado, além da torcida dos outros três times do G-4, o time de Christian Streich queria a vitória para se aproximar do Wolfsburg e da vaga na Uefa Europa League.

Com plena dominância o jogo inteiro, o Bayern de Munique finalmente voltou a vencer, após duas derrotas seguidas. Lewandowski e Thomas Müller fizeram os gols da vitória bávara e Petersen diminuiu.

Bayern de Munique volta a vencer e aumenta vantagem na liderança

Depois de perder para Borussia Mönchengladbach na Bundesliga e ser desclassificado nos pênaltis da DFB Pokal no meio da semana pelo Holstein Kiel, time da segunda divisão alemã, o time de Hansi Flick voltou a vencer. Com a volta de Jerome Boateng na zaga, a defesa teve mais tranquilidade e mais eficiência nos cortes.

O jogo já começou quente. Aos cinco minutos, Lewandowski caiu dentro da área, mas o lance foi revisado pelo VAR e o juiz voltou atrás e decidiu não marcar o pênalti. Mesmo assim, não demorou muito para o polonês abrir o placar. Logo aos sete, o artilheiro fez o seu 21º gol na temporada da Bundesliga e quebrou mais um recorde: jogador com o maior número de gols em apenas um turno na história do futebol alemão.

Além do gol do polonês, o destaque do primeiro tempo foi que os dois times tiveram que fazer substituições por conta de lesões. Logo aos cinco minutos, o Freiburg já perdeu o meio-campista Santamaria por conta de uma lesão e aos 28 foi a vez de Serge Gnabry sair, também por conta de lesão.

O jogo foi para o intervalo com domínio pleno dos donos da casa. O Bayern finalizou 13 vezes no gol de Florian Müller, porém acertou somente três delas no alvo. Além de cinco que foram direto pra fora, cinco delas foram cortadas pela defesa. Do outro lado, o Freiburg finalizou somente três vezes nos primeiros 45 minutos, acertando uma no gol de Manuel Neuer.

No segundo tempo, o Bayern continuou dominando o jogo. Porém, o Freiburg conseguiu seu golzinho de empate aos 62', com Petersen balançando as redes após assistência de Höfler. Porém, a felicidade durou pouco. Aos 74', Müller colocou os bávaros mais uma vez na frente.

Os números mostram que o segundo tempo teve a dominância do Bayern, mas o Freiburg também melhorou após fazer o gol. Os visitantes terminaram a segunda etapa com cinco finalizações, porém somente uma foi no alvo. Do lado bávaro, além dos 60% de posse de bola, foram 12 finalizações e seis delas no alvo. A sorte do Freiburg foi que o goleiro Müller fez grande partida, defendendo sete chutes no jogo.

Classificação e próximos jogos

A rodada foi perfeita para o líder. Além da vitória, o Bayern de Munique contou com o empate de Borussia Dortmund e RB Leipzig e a derrota do Leverkusen para garantir e se isolar na liderança. A diferença, que era de um ponto, foi para quatro. Já o Freiburg continua em nono, com 23 pontos.

A próxima rodada da Bundesliga será realizada no meio desta semana, começando na terça-feira (19). Já na quarta-feira (20), às 16h30, o Bayern de Munique visita o Augsburg enquanto o Freiburg recebe o Eintracht Frankfurt no Schwarzwald-Stadion.