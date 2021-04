Abalado, Marseille perde para Nîmes em casa na Ligue 1

Desequilibrado mentalmente, o Olympique de Marseille foi vencido no último sábado (16) pelo Nîmes, na 20ª rodada da Ligue 1 2020-21. Em pleno Velodròme, o OM tomou 2 a 1 do antigo lanterna da competição.

E não foi por falta de oportunidades. Os marselheses tiveram 64% de posse de bola, armados no 4-2-3-1 por André Villas-Boas, com catorze finalizações (contra oito dos adversários) e seis chutes certos (ante cinco) do Nîmes - no 4-1-4-1 de Jérôme Arpinon.

Abalo

Como não poderia deixar de ser, o Olympique de Marseille começou a partida pressionando. Demorou, entretanto, para que o clube da Costa Azul tivesse uma grande oportunidade. Ela veio aos 33 minutos: Sofiane Alakouch colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Florian Thauvin cobrou no lado esquerdo, mas chutou para fora.

Os marselheses, já abalados após perder o Thophée de Champions (Supercopa da França) para o arquirrival Paris Saint-Germain no meio de semana, não conseguiram reagir. Ainda no primeiro tempo, aos 46, Moussa Koné cabeceou cruzamento de Sofiane Alakouch da direita e mandou a redonda no canto direito - Yohann Pelé foi buscar. Aos 10 da segunda etapa, o primeiro tento do Nîmes: Alakouch serviu Niclas Eliasson na esquerda e ele finalizou de primeira. Três minutos depois, os Crocodilos dobraram a vantagem: novamente Eliasson, novamente com assistência de Alakouch.

O Marseille foi ressurgir apenas aos 40 minutos. Aproveitando vacilo de Andrés Cubas, Darío Benedetto aproveitou e descontou. Não foi o suficiente para impedir a surpreendente vitória.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille recebe o Lens, às 17h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (20). No próximo domingo (24), às 11h, o Nîmes recebe o Lorient.