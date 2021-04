Em boa fase, Atalanta e Sassuolo empatam diante de adversários na luta contra rebaiamento

Dois empates também movimentaram a manhã de domingo (17) na Serie A 2020-21. No Gewiss Stadium e em ascensão, a Atalanta não conseguiu fazer um gol sequer no Genoa. No Mapei Stadium, o Sassuolo ficou no 1 a 1 ante o Parma. As duas pelejas foram válidas pela 18ª rodada do campeonato.

Seis zagueiros, zero gols

No 3-4-2-1 de Gian Piero Gasperini, a Atalanta, como é do seu feitio, atacou bastante. Teve 64% da posse de bola e chutou dezenove vezes a gol (contra sete do Grifone). A Dea, entretanto, foi pouco efetiva: chutou apenas duas vezes corretamente a gol, contra três da equipe de Gênova.

Aos 19 minutos, Duvan Zapata recebeu de Marten de Roon e chutou forte, obrigado Mattia Perin a fazer grande defesa. A resposta do Genoa veio aos 40: Eldor Shomurodov aproveita bola viva na área e encheu o pé - Pierluigi Gollini fez grande intervenção.

A Atalanta pressionou ainda mais na segunda etapa. Com 21 minutos, Hans Hateboer recebeu de Rafael Toloi e chutou do lado direito, com a bola passando perto da trave direita. Três minutos depois, Aleksey Miranchuk recolheu cruzamento de Luis Muriel no primeiro poste e cabeceou na esquerda da área. Perin defendeu no meio da meta.

Domínio ineficaz

Outro mandante dominou a peleja e não saiu com a vitória. O Sassuolo teve 61% de posse de bola, dezesseis finalizações (ante onze dos Crociati) - e acertou quatro desses chutes, ante dois dos adversários. Os mandantes alinharam no 3-4-2-1 com Roberto De Zerbi na casamata; xará do técnico neroverde, Roberto d'Aversa mandou o Parma para o campo no 4-3-3.

O Sassuolo começou a peleja buscando o gol. Aos 11 minutos, Giorgos Kyriakopoulos recebeu de Hamed Junior Traorè na esquerda e chutou no travessão. Segundos depois, Francesco Caputo recebeu na faixa central de Grégoire Defrel e finalizou na direita, com Luigi Sepe defendendo. Aos 24, Traorè acionou Francesco Caputo e o centroavante marcou - mas, instantes depois, o VAR anulou o tento por impedimento.

Os mandantes se abalaram, e o Parma cresceu. Aos 37, Giuseppe Pezzella cruzou da esquerda e Juraj Kucka, no segundo poste, cabeceou no lado direito parca marcar.

As equipes trocaram oportunidades na segunda etapa. Aos 13, Defrel chutou de longa distância no ângulo esquerdo - e Sepe foi buscar. Em novo chute de longe, aos 34 minutos, foi Alberto Grassi quem arriscou - mas Andrea Consigli fez bela defesa. O gol de empate só veio nos acréscimos. Maxime Busi derrubou Gian Marco Gerrari na área e o árbitro marcou pênaltis. Aos 50 (!) minutos, Filip Djuricic cobrou no canto direito para anotar o 1 a 1.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta viaja para enfrentar a Udinese na próxima quarta-feira (20), às 11h (Horário de Brasília) - no mesmo dia, pela Coppa Italia, o Parma encontra a Lazio às 17h15. O Genoa recebe o Cagliari no próximo domingo (24), no mesmo horário - mesmo dia em que, às 14h, o Sassuolo viaja para enfrentar a Lazio.