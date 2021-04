Com dois gols e partida espetacular de Insigne, Napoli atropela Fiorentina

O Napoli não se contentou em ter a maior goleada da Serie A 2020-21 ao bater o Genoa no último mês de setembro. Repetiu a dose e, desta vez, a vítima foi a Fiorentina. Em jogo disputado na manhã deste domingo (17), a equipe napolitana goleou por 6 a 0, no confronto pela rodada #18 do Campeonato Italiano. Insigne (duas vezes), Demme, Hirving Lozano, Zielinski e Politano marcaram os gols da partida, realizada no Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli/ITA.

O dono do jogo foi o atacante Lorenzo Insigne. A partida foi especial pelo fato do jogador italiano assumir o sexto lugar na lista de maiores goleadores do Napoli, com 99 gols. Mas, além dos tentos assinalados, o camisa 24 foi o ponto completamente fora da curva com muita maestria. Logo aos cinco minutos, após jogada trabalhada pelo meio, Lozano cruzou da direita, Petagna dominou e rolou para Insigne finalizar no canto direito de Dragowski para abrir o placar. Com o placar aberto, a partida permaneceu solta, com as duas equipes à procura de oportunidades para marcar. A Fiorentina chegou com perigo com Callejón, Ribéry, Amrabat e Biraghi, mas todas essas foram para fora.

A vitória começou a se transformar em goleada na reta final da primeira etapa. Aos 36 minutos, Zielinski avançou pelo meio e abriu com Petagna na direita. O atacante cruzou rasteiro e Demme deslizou para finalizar na beira da pequena área. Dois minutos depois, veio o terceiro gol celeste. Insigne roubou a bola no campo de defesa, desfilou pelo lado esquerdo em uma jogada individual linda diante de três marcadores e fez lançamento rasteiro diagonal para Hirving Lozano aparecer nas costas da defesa e finalizar no canto esquerdo de Dragowski. Como se não fosse suficiente, os mandantes tiveram a oportunidade de fazer o quarto ainda no primeiro tempo. Aos 45, Zielinski recebeu de Mário Rui, conduziu a bola pelo meio e arriscou de fora da área um chute no canto de Dragowski.

Com o 4 a 0 na etapa inicial, ficou muito mais fácil ao Napoli garantir a vitória com muita tranquilidade. Embora a Fiorentina tentasse diminuir a diferença, o abatimento pela sequência de três gols sofridos nos últimos dez minutos impactou negativamente na Viola. Os visitantes buscaram mais o campo ofensivo, dominaram a metade inicial, mas novamente tiveram problemas defensivos que resultaram na desvantagem ainda mais ampla.

Aos 25 minutos, Insigne recebeu de Politano e bateu colocado no bico esquerdo da grande área. Dragowski espalmou, mas, no rebote, Castrovilli cometeu falta em Bakayoko na área. Na cobrança de pênalti, Insigne bateu rasteiro no lado esquerdo. Dragowski chegou a tocar, mas não evitou o quinto gol napolitano. Nos minutos finais, o placar foi definido. Aos 44, Politano recebeu de Bakayoko, avançou pelo meio, passou por dois marcadores e finalizou no canto para sacramentar a segunda goleada dos partenopei por 6 a 0 na temporada.

Com o resultado, os Azzurri subiram ao terceiro lugar do calcio, com 34 pontos, empatados com a Roma, mas estão melhor no saldo de gols. Por outro lado, a Viola segue sem empolgar e com campanha irregular. A equipe ocupa a 14ª posição, com 18 pontos. A última rodada do turno do Campeonato Italiano será disputada no próximo fim de semana. A Fiorentina vai enfrentar o Crotone às 16h45 do sábado (23), no Estádio Artemio Franchi, em Florença/ITA. Por sua vez, o Napoli vai jogar contra o Hellas Verona às 11 horas da manhã do domingo (24), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona/ITA.