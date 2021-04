Truncado, Liverpool e Manchester United empatam sem gols no North West Derby #205

O North West Derby #205 terminou empatado e sem gols. Válido pela 18ª rodada da Premier League 2020-21 em Anfield Road, nem Liverpool nem Manchester United tiraram o zero do placar neste domingo (17).

No 4-3-3, os mandantes, comandados por Jürgen Klopp, tiveram mais posse de bola (65%) e chutaram muito mais a gol (17 a oito). O 4-2-3-1 de Ole Gunnar Solskjaer, entretanto, teve mais finalizações certas a gol: 4 a 3.

Muita rivalidade, pouca emoção

O duelo, truncado, teve poucas chances de gol. A primeira boa finalização da peleja, por exemplo, aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta na faixa central, Bruno Fernandes cobrou falta perigosa, que passou à direita de Alisson Becker.

O segundo tempo também demorou para engrenar. Com 30 minutos, Luke Shaw cruzou da esquerda e Bruno Fernandes chutou forte, obrigando o goleiro do Liverpool a outra boa defesa. Oito minutos depois, Thiago Alcântara respondeu chutando no canto esquerdo - e defendido por David De Gea.

A última finalização perigosa do jogo foi, novamente, do Manchester United. Paul Pogba desceu pela direita e chutou no canto direito. Alisson espalmou.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool recebe o Burnley na próxima quinta-feira (21), às 17h (horário de Brasília). Um dia antes, às 17h15, o Manchester United viaja para enfrentar o Fulham.