Em jogo movimentado, Tottenham dita ritmo e bate Sheffield United sem dificuldades 

Em situações opostas no campeonato, mas principalmente motivado para ganhar mais três pontos, o Tottenham triunfou fora de casa e venceu o Sheffield United por 3 a 1 neste domingo (17), no Bramall Lane, em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Aurier, Kane e Ndombélé fizeram os gols dos Spurs, enquanto McGoldrick descontou para os Blades.

Distribuição tática

O técnico Chris Wilder usou o tradicional 3-5-2 para escalar o Sheffield United: Basham, Egan e Ampadu auxiliaram o goleiro Ramsdale na defesa, enquanto o meio-campo foi reforçado com Bogle, Lundstram, Norwood, Fleck e Stevens. McGoldrick e Burke formaram a dupla de ataque.

Adepto do 4-2-3-1, o treinador José Mourinho usou dessa vez o 3-4-3 para mandar o Tottenham a campo. Rondon, Dier e Davies formaram a linha de três defensores com Lloris. No meio, Aurier e Reguilón atuaram pelos lados, como alas, enquanto Ndombélé e Hojbjerg cuidaram as jogadas de criação. Bergwijn, Harry Kane e Son formaram o trio de ataque.

Tottenham comanda ritmo do jogo e conquista importante vitória para entrar no G-4

Durante os 90 minutos, o jogo apresentou muita movimentação, agilidade nas jogadas e, principalmente, muita disputa. Porém, notava-se a diferença técnica entre as duas equipes. Apesar do esforço, o Sheffield United não conseguiu bater de frente com a superioridade do Tottenham.

Logo aos cinco minutos, os Spurs abriram o placar com Aurier, que aproveitou escanteio batido por Son para cabecear ao gol. Os Blades tentaram se lançar ao ataque, porém tinham dificuldade no último passe. Aos 40, antes da ida ao intervalo, os visitantes ampliaram a vantagem com Harry Kane, que finalizou de longe e deu a tranquilidade necessária.

Na segunda etapa, o Sheffield voltou mais motivado e pressionou nos minutos iniciais. Com isso, descontou com McGoldrick aos 59. Seria o momento para buscar o empate, contudo o golaço de cobertura anotado por Ndombélé aos 62, caiu como balde de água fria ao time da casa.

Mesmo com a vantagem, o Tottenham não recuou e seguiu com a postura ofensiva até o momento final. Ao todo, teve 58% de posse de bola, 14 finalizações (cinco no alvo) e trocou 580 passes. Sendo assim, mais uma atuação agradável e consistente da equipe londrina na temporada.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Tottenham pulou para a quarta colocação, com 33 pontos, apenas quatro pontos atrás do líder Manchester United. Por outro lado, a situação do Sheffield United é delicada: na última posição, com somente cinco pontos em 19 jogos.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, os Blades visitam o Manchester United na quarta-feira (27), às 17h15, enquanto os Spurs recebem o Liverpool na quinta-feira (28), às 17h.

Antes, o Sheffield United recebe o Plymouth Argyle no sábado (23), às 12h, e o Tottenham, por sua vez, visita o Wycombe Wanderers na segunda-feira (25), às 16h45. Ambos os confrontos serão pela quarta fase da Copa da Inglaterra.