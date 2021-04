EntrevistaVAVEL: De Rondônia à artilheiro em Portugal, Rerison Lenno fala sobre carreira

Revelado pelo Operário- PR, Rerison Lenno, hoje no RD Águeda, de Portugal, possui uma bela história de superação e coleciona ótimos números no país lusitano.

Em entrevista online, Rerison Lenno falou sobre o início da sua carreira e contou quem o ajudou durante o processo de profissionalização no futebol.

“Sempre fui apaixonado por futebol e o meu tio foi o primeiro a me levar na escolinha, ainda no Maranhão. Meu início foi como goleiro."

Uma mudança nem sempre é fácil, mas na vida do Lenno, elas sempre trouxeram novas oportunidades e quando desembarcou em Porto Velho para morar com a sua mãe, um personagem fundamental na vida do atacante apareceu, Rerison comentou sobre ele.

“Quando fui morar com a minha mãe em Porto Velho, foi o momento em que busquei a carreira de verdade. Desde lá, meu padrasto foi a pessoa que sou grato por tudo. Diante de todas as desilusões ele sempre me apoiou e esteve ao meu lado, na verdade ele é um pai para mim. Nunca me deixou desanimar."

O sonho de ser jogador de futebol, nem sempre é fácil, apesar das dificuldades, o atacante nunca desistiu do seu sonho e comentou sobre isso:

“Fui profissionalizado pelo Operário Ferroviário-PR. Lá fiz o meu primeiro gol profissional. No entanto, só jogávamos o estadual na época e daí comecei a ser emprestado para outros clubes. Rodei pelo Foz do Iguaçu, Itaporã-MS e também joguei a Bezinha em São Paulo."

Após passar por alguns times e diversas frustrações, Lenno retornou ao estado rondoniense e dessa vez para uma mudança de patamar em sua carreira, o atacante falou sobre isso.

“Após esse período, voltei para Rondônia, desta vez para atuar profissionalmente e ser campeão invicto. Fiz um bom ano e apareceu a oportunidade de jogar em Portugal. Costumo dizer que o meu padastro acreditou mais nos meus sonhos do que eu, sem ele eu não estaria aqui em Portugal. Sou grato a Deus por ter ele na minha vida. E sempre entro em campo sabendo que represento ele, minha mãe, meu tio e todos meus familiares."

A sua chegada a Portugal foi uma vitória pessoal e para todos os familiares do Rerison, a coroação de todo esforço e trabalho. Lenno desembarcou no país português para jogar no Limianos e passou por outros times.

“Limianos, costumo dizer que é a minha casa. Foi o clube que me abriu as portas em Portugal, que me deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho e lá tive grandes épocas no qual marquei bastante gols e fui importante para a equipe. Após isso, fiz uma grande temporada no Juventude de Pedras Salgadas. Mas logo depois, tive uma lesão séria, foi um momento difícil, sem a minha família e abdiquei das minhas férias no Brasil para tratamento. Apesar disso procurei continuar com fé em Deus e trabalhando, mesmo sofrendo muitas dores. Logo após isso, passei por outros times e estou por empréstimo no RD Águeda. Buscando reencontrar o caminho dos gols."