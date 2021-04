Com gol nos acréscimos, Lille vence Reims de virada e encosta no líder PSG

Apenas dois mandantes venceram na 20ª rodada da Ligue 1, e um deles foi o Lille, que bateu Reims por 2 a 1 neste domingo (17).

O primeiro tempo foi equilibrado, tanto que o Lille finalizou cinco vezes e o Reims, quatro. A equipe comandada por Christophe Galtier saiu atrás no placar quando Arbër Zeneli cruzou da ponta da grande área, a bola passou no meio da zaga e quicou no gramado, enganando o goleiro Mike Maignan. Ainda no primeiro tempo, Benjamin André cabeceou com perigo, obrigando Predrag Rajković a se esticar todo para evitar o empate.

Os clubes voltaram do intervalo sem alterações. Um erro em recuo de bola originou o primeiro gol do Lille. No lance, Rajković tentou sair jogando com Cassama, mas ele escorregou e a bola sobrou para Jonathan Bamba. O camisa 7 então arriscou um chute da meia lua que entrou no canto esquerdo do goleiro sérvio.

O gol da vitória, no entanto, saiu apenas nos acréscimos. Bamba também participou da jogada - ele tocou para Xeka, que soltou a bomba no canto direito. Rajković se esticou todo e defendeu, mas rebateu a bola para dentro da área e ela sobrou para Jonathan David empurrar para o gol.

Classificação e próximos jogos

Os clubes voltam a campo no domingo (24), quando o Reims recebe o Brest e o Lille encara o Rennes fora de casa. A equipe comandada por David Guion está em 15º lugar, com 21 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, PSG e Lille dividem a liderança do Campeonato Francês com 42 pontos. O time de Paris venceu um jogo a mais (13 contra 12) e portanto aparece no topo.