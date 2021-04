Leonardo explica mudança de técnico no PSG e fala sobre possível contratação de Messi

Em entrevista exclusiva para a revista "France Football", Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain falou sobre vários assuntos quentes em relação ao clube. Ele citou a renovação de contrato do Neymar e Mbappé, saída de Thomas Tuchel e também sobre a possível contratação de Lionel Messi, entre outros assuntos.

Saída de Tuchel

"Sabíamos, e ele (Tuchel) sabia, que seria difícil renovar seu contrato no final da temporada... Mas aqui, decidimos antecipar um pouco. Não mudamos de treinador para fazer os bonitos. Não acho que possa ser uma surpresa para Tuchel. Esta não foi a primeira vez que conversamos sobre a situação juntos. Talvez ele não me entendesse mais”.

Relação Catar-PSG

"Essa relação é baseada na emoção e paixão pelo PSG e pelo futebol. Continuo pensando que nem sempre as pessoas são muito gratas por esse compromisso. Veja por alguns segundos o que o QSI PSG fez pela Ligue 1. Pastore, Ancelotti, Thiago Silva, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Navas... Graças a quem todos eles vieram para o Campeonato Francês? Podemos parar de falar de dinheiro o tempo todo para apreciar, um pouco, todo o trabalho e compromisso feitos em favor do PSG, é claro, mas também a imagem e reputação do futebol francês no exterior? Podemos pensar no dia em que o Qatar, cansado de todas essas histórias, decidiria sair?"

Mauricio Pochettino

“Eu acho que é importante afirmar um estilo no chão. Porque Paris deve ter sua identidade. Não é feito em algumas semanas, mas em vários anos. E acho que Pochettino pode nos permitir refinar isso de maneira constante e de acordo com o DNA do clube".

Neymar e Mbappé

“Espero que eles estejam convencidos de que o PSG é um bom lugar agora para um jogador de futebol de alto nível e ambicioso. Só temos que encontrar um acordo entre seus desejos, suas necessidades, nossas expectativas e nossos meios. Não estamos implorando a eles: "Por favor, fique". É mais fundamentado do que isso. Restarão aqueles que realmente querem ficar. Trocamos regularmente e tenho bons sentimentos sobre essas duas questões ."

Messi no PSG?

"Grandes jogadores como Messi sempre serão colocados na lista do PSG. Mas é claro que este não é o momento de falar sobre isso, nem de sonhar com isso. Mas estamos sentados na grande mesa daqueles que seguem o arquivo de perto. Na verdade, não, ainda não estamos sentados, mas nossa cadeira está reservada no caso... Quatro meses no futebol é uma eternidade, especialmente neste período".