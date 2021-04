Com grande segundo tempo, Arsenal domina e vence Newcastle

Mais uma vitória para os meninos de Mikel Arteta. Em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League, o Arsenal recebeu o Newcastle em seu Emirates Stadium. O time de Mikel Arteta foi para o jogo em um momento mais animado: apesar da temporada bem irregular, o time está cinco rodadas sem perder, contando com o jogo contra o próprio Newcastle pela FA Cup. Já a situação do time de Steve Bruce era a oposta: oito jogos seguidos sem vencer.

Apesar dos erros e da dificuldade lá na frente na primeira etapa, o Arsenal teve grande partida no segundo tempo e venceu o Newcastle em casa. Os gols da vitória por 3 a 0 foram marcados por Aubameyang, que fez dois, e Saka.

Distribuição tática

Mikel Arteta apostou novamente no Arsenal em um 4-2-3-1, porém com algumas mudanças para o último jogo contra o Crystal Palace: Tierney e Partey voltando ao time titular e Cédric Soares no lugar de Bellerín. Com Bernd Leno no gol, a defesa foi formada por Holding e David Luiz na zaga e Tierney e Cédric nas laterais. Xhaka e Partey faziam a volância mais defensiva, enquanto Saka, Emile Smith-Rowe e Aubameyang faziam a linha de meio campo, ajudando na criação de jogadas para Lacazette como centro-avante.

Já Steve Bruce também trouxe bastante mudanças no time do Newcastle, em uma escalação em um 4-4-2. Com Darlow no gol, a zaga foi formada por Clark e Lascelles e Krafth e Lewis nas laterais. A linha de meio-campistas tinha Matthew Longstaff e Shelvey mais centralizados e Almirón e Joelinton apoiando nas laterais. Lá na frente, o ataque foi tinha Andy Carroll e Calum Wilson.

Arsenal brilha no segundo tempo e vence Newcastle no Emirates Stadium

É perceptível que o Arsenal quer melhorar seus resultados. Porém, esbarra no time adversário ou na má fase de seus próprios jogadores. O jogo desta segunda-feira (18) trouxe um pouco de tudo desde o primeiro tempo. Apesar de conseguir dominar a posse de bola, com 67%, os Gunners conseguiram finalizar apenas uma vez na primeira etapa, finalizando sete.

O jogo começou com o Arsenal tentando sair jogando, mas o Newcastle fez bom jogo defensivamente e a principal chance dos donos da casa saiu aos 15 minutos. Após grande defesa de Darlow no chute de Saka, a bola sobra para Aubameyang sozinho na grande área. Porém, o número 14 chuta encima da linha e a bola acerta a trave direita e não entra. Não é comum um atacante da qualidade do Auba perder um gol assim, mas a temporada não é das melhores para o jogador, o que reflete bastante na temporada irregular que o time vive.

Do outro lado, o Newcastle deixava ser dominado. Das quatro finalizações, só acertou uma no gol de Leno. A principal chance de gol aconteceu aos 24, quando Miguel Almirón chutou de longe, mas a bola passou sem perigo por cima da trave.

O segundo tempo trouxe tudo o que o Arsenal buscava no primeiro tempo: gols. Já aos 47, Alex Lacazette teve a primeira chance, mas Darlow conseguiu fazer uma bela defesa. Pouco tempo depois, aos 50', finalmente saiu o tão esperado gol. Auba consegue fazer bela jogada dentro da área e rola a bola para o fundo da rede.

Depois do primeiro gol, abriu a porteira. Aos 61', Emile Smith Rowe colocou a bola para Saka, que só leva a bola para o fundo do gol. Já aos 77', Cédric Soares cruzou a bola perfeita para Auba marcar o seu segundo e decretar os 3 a 0 no placar.

Os três gols do segundo tempo mostraram a melhora do time no segundo tempo. Além dos 65% de posse de bola, cinco das 13 finalizações foram no alvo. Enquanto isso, o Newcastle não conseguiu dar a mesma dificuldade pra defesa do Arsenal, que fez um jogo tranquilo e sem sustos. Das quatro finalizações, acertou uma só no gol.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Arsenal sobe para a 10ª posição, com 27 pontos, e já se aproxima dos times da parte de cima da tabela como West Ham, Chelsea e Southampton. Já o Newcastle fica em 15º, com 19 pontos e se aproxima ainda mais da zona de rebaixamento.

Com jogos de outras rodadas espalhados durante a semana, a próxima rodada da Premier League na próxima terça-feira (26). Abrindo a rodada, às 15h, o Newcastle recebe o Leeds no St James' Park. Um pouco mais tarde, às 17h, o Arsenal enfrenta o Southampton no St. Mary's Stadium.