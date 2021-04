Conrado comenta boa fase na Polônia, adaptação ao futebol europeu e expectativas no Lechia Gdansk

Titular do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de continuar evoluindo no futebol europeu. Segundo o atleta, com passagens pelo Figueirense e Oeste, o objetivo é melhorar seu rendimento em campo para conquistar seus objetivos no clube.

“Estou trabalhando muito para continuar crescendo no clube e melhorando meus números no futebol polonês. Vou manter essa intensidade agora para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos e para terminar bem a temporada”, disse.

Conrado ainda falou sobre o desejo de passar dos 50 jogos no clube.

“Estou buscando essa marca dos cinquenta jogos no clube para marcar a minha história aqui. Vou continuar me dedicando ao máximo para que isso seja possível”, concluiu.