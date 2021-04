Com dois gols de Ibrahimovic, Milan vence Cagliari e permanece líder na Serie A

Coloca mais uma vitória para a conta do Milan. Na tarde desta segunda-feira (18), pela rodada 18 da Serie A 2020-21, o Milan visitou o Cagliari em busca dos três pontos para continuar na liderança. Já os donos da casa queriam os três pontos para melhorar sua situação na tabela, já que estão na beira da zona de rebaixamento.

Apesar de não ter uma dominância plena, o Milan foi bem mais efetivo e conseguiu vencer o jogo por 2 a 0, com os dois gols feitos por Ibrahimovic. Com os dois gols de hoje, o sueco chega a 12 gols na temporada da Serie A, dividindo a vice-artilharia com Romelu Lukaku.

Com dois gols de Ibra, Milan vence Cagliari fora de casa

O primeiro tempo não trouxe tantas emoções e gols como esperado, mas os números mostra bastante como o Milan não precisou de tanto para dominar a partida e levar os três pontos pra casa. Enquanto o time de Eusebio Di Francesco finalizou sete vezes e não acertou nenhuma no gol, o Milan precisou finalizar três vezes para acertar duas.

O resultado disso veio logo aos sete minutos, com Ibrahimovic sendo derrubado dentro da área e convertendo o pênalti. O segundo saiu já no segundo tempo, com grande lançamento de Calabria para o artilheiro marcar seu segundo gol na partida.

O jogo, que parecia ganho, começou a ganhar emoção aos 74', quando Saelemaekers - que tinha entrado menos de dez minutos antes, levou seu segundo cartão amarelo e foi expulso de jogo.

Os números da segunda etapa mostram que o Cagliari tentou fazer pressão nos milanistas, com 10 finalizações. Porém, somente duas delas acertaram o alvo e conseguiram levar algum perigo ao gol de Donnarumma. Do outro lado, o Milan finalizou sete vezes e acertou quatro no gol de Cragno.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Milan segue três pontos na frente da Inter, com 43 pontos para os rossoneris. Já o Cagliari continua na saga para se safar do rebaixamento, com dois pontos a mais que o lanterna Crotone.

A próxima rodada da Serie A do Calcio começa no próximo final de semana. No sábado (23), o Milan enfrenta a Atalanta em casa, às 14h. Já no domingo (24), às 11h, o Cagliari tem confronto direto contra o Genoa fora de casa.