Wanderson comenta fase do Ittihad Kalba e mira sequência positiva para subir na tabela

Titular do Ittihad Kalba e em bom momento nos Emirados Árabes Unidos, o meia-atacante Wanderson, com ótima passagem pelo futebol coreano, destacou o crescimento que teve nesta temporada. Segundo o jogador, sua meta é continuar evoluindo nos próximos meses.

“Tenho me dedicado ao máximo para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. As coisas estão acontecendo como estava planejando e isso é muito importante. Agora é manter esse ritmo para evoluir ainda mais na temporada", disse.

Segundo Wanderson, a equipe tem tudo para encerrar bem a temporada.

"Temos alguns meses pela frente e sabemos da responsabilidade que teremos. Vamos lutar muito para terminarmos bem a temporada, com vitórias”, falou.