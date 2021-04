Bayer Leverkusen é superior ao Borussia Dortmund e conquista primeira vitória em 2021 na Bundesliga

Em confronto de primeiros colocados, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund se enfrentaram nesta terça-feira (19), na BayArena, em Leverkusen/ALE, em jogo válido pela 17ª rodada da Bundesliga, a última do primeiro turno. O time da casa levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols marcados Diaby e Wirtz; Brandt anotou para os visitantes.

Distribuição tática

O técnico Peter Bosz escalou o Bayer Leverkusen no 4-3-3: Hrádecký no gol, Tah e Tapsoba na defesa, Lars Bender e Wendell nas laterais. Wirtz, Aránguiz e Amiri movimentaram o meio-campo, enquanto Diaby, Alario e Bailey formaram o trio ofensivo no ataque.

Por outro lado, o treinador interino Edin Terzic usou o 4-2-3-1 para mandar o Borussia Dortmund a campo: Bürki no gol, Akanji e Hummels na defesa, Meunier e Guerreiro nas laterais. No meio, Bellingham e Delaney jogaram mais recuados, enquanto Sancho, Reus e Brandt, avançados, fizeram a ligação com Haaland na frente.

Leverkusen mostra superioridade diante do Dortmund com desempenho abaixo em campo

Como bom mandante, o Bayer Leverkusen não permitiu ser controlado pelos visitantes e mostrou superioridade em campo durante os 90 minutos. O Borussia Dortmund assustou no início, mas não o suficiente para se colocar em vantagem.

Quem abriu o placar, aliás, foi o time da casa com Diaby, aos 14, que recebeu longo cruzamento de Bailey, avançou livre para dominar e finalizar ao fundo das redes. Os Leões tiveram 55% de posse de bola na primeira etapa, além de 14 finalizações (nove no alvo), mas não aproveitaram a chance de aumentar o marcador e também pararam na defesa adversária.

No segundo tempo, o Dortmund apresentou leve melhora, teve mais a bola nos pés e chegou ao empate com Brandt aos 67, que arriscou bonito chute de longa distância e quebrou o jejum de 30 jogos sem balançar as redes. Contudo, não foi o suficiente para impedir a derrota.

Decepcionantes em campo, os aurinegros pouco finalizaram ao gol, eram previsíveis nas jogadas e inseguros na defesa. As peças individuais, inclusive, não ajudaram o time a funcionar bem coletivamente dessa vez. Leverkusen, por outro lado, foi muito bem nesses quesitos. Wirtz, aos 80, recebeu assistência de Diaby e decretou a vitória dos aspirinas.

Classificação e próximos compromissos

Com a primeira vitória em 2021 na Bundesliga, o Leverkusen assume provisoriamente a vice-liderança, com 32 pontos. O Dortmund se mantém na quarta colocação, com 29 pontos. As posições, contudo, podem mudar, já que RB Leipzig e Union Berlin ainda jogam na rodada.

Na próxima rodada, os aurinegros visitam o Borussia Mönchengladbach na sexta-feira (22), às 16h30, no Borussen Derby realizado no Borussia-Park, em Mönchengladbach/ALE. Por sua vez, as Aspirinas recebem o Wolfsburg novamente na Bay Arena, em Leverkusen/ALE, às 11h30 do sábado (23).