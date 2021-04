Schalke 04 anuncia retorno do atacante Huntelaar como reforço até fim da temporada

Após três anos longe de Gelsenkirchen, o Schalke 04 anunciou nesta terça-feira (19) o retorno do atacante Klaas-Jan Huntelaar, que estava no Ajax, ao clube. Com missão de auxiliar os Azuis-Reais a deixar as últimas colocações da tabela de classificação da Bundesliga, o holandês firmou contrato até 30 de junho, no final da atual temporada.

Na apresentação, o atleta enfatizou o objetivo: “Precisamos ganhar jogos e marcar gols para subir na tabela. Eu quero fazer minha parte para que o clube fique [na elite]. O Schalke pertence à Bundesliga e é nossa responsabilidade garantir a permanência aqui”.

Identificado com o time alemão, o jogador de 37 anos representou a equipe por sete temporadas, de 2010 a 2017, e somou 126 gols e 35 assistências em 240 jogos, além do título da DFB-Pokal conquistado em 2011. Na atual passagem, usará a camisa 21.

Na carreira, Huntelaar também já teve passagens por PSV Eindhoven, Real Madrid e Milan. No Ajax, onde estava antes da transferência, marcou 158 gols e deu 43 assistências em 257 partidas.