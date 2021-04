Bayern de Munique vence Augsburg fora da casa e garante liderança da Bundesliga

Mais três pontos para a equipe de Hansi Flick. Em jogo válido pela 17ª rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique visitou o Augsburg na tarde desta quarta-feira (20) na WWK ARENA. Do outro lado, o time de Heiko Herrlich queria a vitória para se distanciar ainda mais da zona de rebaixmento.

Com plena dominância o jogo inteiro, o Bayern de Munique venceu o jogo fora de casa com o placar mínimo de 1 a 0. O gol saiu ainda no primeiro tempo, com Lewandowski.

Em jogo de dois pênaltis, Bayern de Munique vence e permanece na liderança

Depois de voltar a vencer na última rodada da Bundesliga, o time de Hansi Flick foi em busca da 12ª vitória em 17 jogos do alemão. Do outro lado, o Augsburg tinha duas derrotas seguidas e via a zona de rebaixamento se aproximar ainda mais.

O jogo não teve fortes emoções e foi bem equilibrado para os dois lados. No primeiro tempo, o Bayern teve a dominância plena: além das 65% de posse de bola, três das 12 finalizações foram no gol de Gikiewicz. Do outro lado, o Augsburg não finalizou nenhuma vez ao gol. Além da dominância, os bávaros conseguiram sair na frente do placar após o pênalti batido por Robert Lewandowski aos 13 minutos.

No segundo tempo, a dominância mudou completamente de lado. Apesar de continuar com a posse de bola em 62%, o Bayern finalizou somente uma vez na segunda etapa. Já o Augsburg tentou nove vezes, mas não acertou nenhuma no gol de Manuel Neuer. Os donos da casa tiveram até uma chance de empatar, com o pênalti de Finnbogason aos 76', mas o islandês chutou na trave.

Apesar de não aparecer tanto no jogo, o Bayern teve uma grande atuação defensiva, o que foi essencial para o primeiro clean sheet desde outubro.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Bayern de Munique fica na liderança, com 39 pontos e quatro pontos de distância do vice-líder, RB Leipzig, que também venceu na rodada. Já o Augsburg ficou na 12ª colocação, com 19 pontos.

A próxima rodada da Bundesliga será realizada no final de semana. No sábado (23), às 11h30, o Augsburg recebe o Union Berlin enquanto o Bayern visita o Schalke 04 na VELTINS-Arena no domingo (24).