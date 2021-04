Manchester City sofre, mas mantém embalo e bate Aston Villa na Premier League

Esta foi suada! Na tarde desta quarta-feira (20), em jogo atrasado válido pela primeira rodada da Premier League, o Manchester City recebeu o Aston Villa no Etihad Stadium em busca dos três pontos para assumir a liderança. Já o time de Dean Smith voltou aos campos depois de 19 dias, por conta de um surto de Covid-19 entre os jogadores.

Apesar da dominância plena do time da casa, o Manchester sofreu bastante para abrir o placar, principalmente no primeiro tempo. Mesmo assim, conseguiu vencer o jogo por 2 a 0, com gols de Bernardo Silva e Gündogan.

Vitória suada, mas com sabor especial

O primeiro tempo trouxe bastante pressão do City. Além dos 69% de posse de bola, o Aston Villa segurou bem as tentativas de seu adversário. Para se ter uma ideia, das 13 finalizações dos citizens somente três chegaram ao gol de Emiliano Martínez - que também foi bem quando foi necessitado. Foram oito chutes travado pela defesa do time de Dean Smith.

Do outro lado, o Aston Villa não conseguiu incomodar o City no ataque. Foram apenas três chutes, sendo que apenas um foi em direção ao gol de Éderson.

Para o segundo tempo, o cenário não mudou muito. City continuou dominando e o Villa conseguiu segurar o empate até aos 79 minutos, quando Bernardo Silva abriu o placar em um belo gol. Já no final do jogo, aos 90', Gündogan converteu o pênalti e decretou a vitória dos citizens por 2 a 0.

Os números do segundo tempo mostram que as duas equipes conseguiram melhorar ofensivamente. Do lado dos donos da casa, o time de Pep Guardiola acertou seis das 15 finalizações no alvo. Do lado do Villa, foram três dos oito chutes no gol do goleiro brasileiro.

Os destaques da partida, do lado dos líderes do campeonato, doi o meio-campo formado por Rodri, De Bruyne e Gündogan, além de Éderson, Phil Foden e Bernardo Silva. Do lado visitante, o goleiro Martínez fez grande partida ao lado de Douglas Luiz, Mings, Targett e Jack Grealish.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o City empata no número de pontos com o Leicester, que venceu o Chelsea ontem, mas tem maior saldo de gols e é o vice-líder. Já o Aston Villa permanece na 11ª posição, com 26 pontos - um a menos que o Arsenal.

Com jogos de outras rodadas espalhados durante a semana, a próxima rodada da Premier League na próxima terça-feira (26). Na própria terça-feira (26), às 17h15 o Manchester City enfrenta o West Brom fora de casa. Já no dia 27, às 15h, o Villa visita o Burnley.

Antes, no sábado (23), o City visita o Cheltenham Town, da quarta divisão, às 14h, pela quarta rodada da FA Cup.