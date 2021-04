André Villas-Boas coloca cargo à disposição após terceira derrota seguida do Marseille

A crise do Olympique de Marseille ganhou mais um capítulo na última quarta-feira (20), quando levou 1 a 0 do Lens em casa, a terceira derrota consecutiva na Ligue 1.

"Os jogadores deram tudo de si, mas o Lens mereceu a vitória e teremos outras oportunidades para recuperar esses pontos. Quanto a mim, não quero criar problemas. Se decidirem que não estou à altura e houver necessidade de mudança, estou à disposição", declarou o técnico André Villas-Boas após o revés no Stade Vélodrome.

Mesmo jogando em casa, o time azul e branco finalizou apenas uma vez na direção do gol durante os 90 minutos. "O Marseille começou melhor, mas conseguimos ajustar as coisas e dominamos o segundo tempo, a vitória foi merecida", analisou o meio-campista Fofana, do Lens.

O primeiro tempo teve poucas oportunidades e no começo o Lens também encontrava dificuldade para ameaçar Mandanda, tanto que arriscou chutes de fora da área com Doucoué e Fofana, mas ambos passaram longe do gol.

O lance mais importante da partida saiu de uma jogada trabalhada de pé em pé onde Haidara avançou pela ponta esquerda e cruzou para Simon Banza, que infiltrado no meio da zaga do Marseille cabeceou para o chão e o quique da bola enganou Mandanda.

O goleiro do Marseille evitou um placar mais elástico ao defender um chute cruzado de Kalimuendo quando ficou cara a cara com o atacante em mais uma investida do Lens pela ponta esquerda. Na reta final da partida, o camisa 29 apareceu de novo na área e finalizou duas vezes, mas na primeira Mandanda esticou o braço direito e no rebote ele isolou.

Villas-Boas realizou as cinco substituições que tinha direito e o que mais se destacou foi Radonjic. Ele arriscou um chute de fora da área na única finalização certa do Marseille na partida. Porém, a bola saiu fraca e Jean-Louis Leca defendeu em dois tempos.

Classificação e próximos jogos

Sexto colocado no Campeonato Francês, o Marseille soma 32 pontos, quatro a menos do que o Monaco (4º), adversário da 21ª rodada. O confronto está marcado para sábado (23) no Stade Louis II.

Com a vitória o Lens foi a 31 pontos, em sétimo lugar, e pode inclusive ultrapassar o Marseille no final de semana, quando recebe o Nice.