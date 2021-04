Atalanta empata com Udinese e estaciona na Serie A

Poderia ser melhor, mas a invencibilidade ainda permanece. Na manhã desta quarta-feira (20), em jogo atrasado válido pela rodada 10 da Serie A 2020-21, a Atalanta visitou a Udinese em busca dos três pontos para entrar no G-4. Já os donos da casa queriam os três pontos para melhorar sua situação na tabela, já que estão perto da zona de rebaixamento.

Mesmo com dominância plena, a Atalanta não conseguiu tirar proveito e o jogo terminou empatado em 1 a 1 na Dacia Arena, com gols feitos por Roberto Pereyra e Muriel.

Udinese faz gol relâmpago, mas não segura vantagem

O jogo começou bem movimentado no leste da Itália. Logo no primeiro minuto já estava 1 a 0 para o time da casa. Isso porque Ricardo Pereyra abriu o placar aos 23 segundos, sendo o mais rápido da Série A desde novembro de 2014. Ainda no final do primeiro tempo, aos 44', Luis Muriel empatou a partida.

Os números do primeiro tempo mostram que a Atalanta tentou a virada desde o primeiro momento. O time de Gian Pero Gasperini, que já tinha 66% de posse de bola, finalizou 11 vezes na primeira etapa. Porém, acertou apenas quatro no gol. Do outro lado, a Udinese acertou um dos dois chutes no gol.

Já a segunda parte do jogo foi muito menos movimentada que a primeira. - muito por conta do número de faltas. O jogo acabou com 46 faltas, sendo que 26 foram para a favor dos donos da casa. No segundo tempo, nenhum dos dois goleiros foi acionado, porque nenhum chute chegou a acertar o alvo. Todos os seis chutes da Atalanta e os quatro da Udinese não necessitaram de defesas de Musso ou Gollini.

Classificação e próximos jogos

Com o empate, a situação dos dois times não muda. Do lado da Atalanta, o time continua na sexta colocação, com 33 pontos - um a menos que o terceiro colocado Napoli. Do outro lado da tabela, a Udinese permanece em 15º, com 17 pontos e quatro a mais que o 18º Torino - primeiro time na zona de rebaixamento.

A próxima rodada da Serie A do Calcio começa no próximo final de semana. No sábado (23), a Atalanta enfrenta o líder Milan fora de casa, às 14h. Um pouco mais cedo, às 11h, a Udinese recebe a Internazionale na Dacia Arena.