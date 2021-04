De virada, Atletico de Madrid vence Eibar no Ipurua e dispara em LaLiga

Foi muito mais difícil do que muitos imaginavam. Nesta quinta-feira (21), o Atletico de Madrid visitou Ipurua e conseguiu uma ranhida vitória contra o Eibar por 2 a 1. Em grande noite do Pistolero, a equipe madrilenha disparou na liderança de LaLiga 2020/2021 com dois jogos a menos.

No tradicional 3-4-1-2 de Diego Simeone, os colchoneros tiveram 65% da posse de bola, mas finalizaram menos que os adversários (doze a nove). Em chutes certos a gol, nova vantagem do clube da capital - quatro a dois. Os mandantes, treinados por Jose Luis Mendilibar, jogaram no 4-2-3-1.

Surpreendente equilíbrio

Logo aos 11 minutos, Sime Vrsaljko se engalfinha com Yoshinori Muto no lado direito da área e o árbitro marca pênalti. Na cobrança, gol de goleiro: Marko Dmitrovic cobrou no lado direito e deslocou Jan Oblak.

Os madrilenhos partiram para cima. Aos 27, Angel Correa aproveitou rebote no lado esquerdo da área e chutou forte, mas alto demais. O empate chegou aos 40: Marcos Llorente acionou Luis Suárez na direita, o charrúa ganhou de Sergio Álvarez e chutou cruzado para empatar a peleja.

O Eibar quase retomou a dianteira na sequência: com 43 minutos, Pedro Bigas cruzou da esquerda e Kike escorou por cima do travessão.

Os bascos seguiram atacando o Atletico de Madrid no segundo tempo. Com 18 minutos, Anaitz Arbilla cobrou falta direto para o gol e a redonda passou à esquerda do gol. Seis minutos depois, após cobrança de escanteio, Bigas cabeceou por cima.

A reação final atleticana chegou no período final do cotejo. Aos 41, João Félix desceu na esquerda e chutou no canto direito para grande defesa de Dmitrovic. Por fim, aos 44 minutos, Suarez foi acionado no lado esquerdo e foi derrubado por Anaitz Arbilla. Na cobrança, de cavadinha, o próprio uruguaio marcou e sacramentou a vitória do time da capital.

Próximos jogos

Na próxima rodada de LaLiga as duas equipes jogam no domingo (24). O Eibar viaja para enfrentar o Celta às 14h30, enquanto o Atletico de Madrid recebe o Valencia às 17h.