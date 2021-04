Destaque da Real Sociedad, brasileiro Willian José está na mira do Wolverhampton

Em entrevista coletiva concedida aos profissionais de imprensa, o português Nuno Espírito Santo, atual comandante do Wolverhampton, da Inglaterra, confirmou o interesse da equipe no centroavante Willian José, um dos destaques da equipe da Real Sociedad, da Espanha.

"As negociações estão em curso, mas ainda não há nada assinado. Então eu prefiro não falar muito da situação por enquanto. Quando Willian José for um jogador do Wolves, falarei mais sobre isso, mas ainda não há nada assinado", afirmou o treinador.

Na atual temporada, Willian José balançou as redes seis vezes, em 21 partidas disputadas. O brasileiro ficou conhecido por sua passagem no São Paulo, entre 2011 e 2012, onde conquistou a Copa Sulamericana, sendo o artilheiro do Tricolor Paulista na competição.

Atualmente, Nuno Espirito Santo conta em seu elenco com o mexicano Raul Jiménez e o italiano Patrick Cutrone para a posição. Ainda não se sabe qual será o modelo de negociação adotado pelos Wolves para concretizar a chegada de Willian José.