Próxima geração? Étienne Eto’o é convocado pela primeira vez para seleção camaronesa sub-20

Aos 18 anos de idade, o centroavante do Real Oviedo/ESP e filho do maior jogador Camaronês da história - Samuel Eto’o - Étienne Eto’o integrará a seleção sub-20 de Camarões, na Copa Africana de Nações da categoria, que ocorrerá em fevereiro, na Mauritânia.

Está será a primeira oportunidade do jogador atuar pelo time sub-20 de seu país. Ainda em divisões juvenis, Eto’o já defendeu a seleção sub-17 e acumula passagens pelo Mallorca e Baleares juvenis. Desde agosto do ano passado, Étienne Eto’o defende o time de base do Real Oviedo e mediante ao seu 1,89m o jogador espanhol de dupla nacionalidade, deverá seguir os passos de seu pai, jogador de três Copas do Mundo e ídolo do Barcelona, Samuel Eto’o.

Visto como grande promessa nacional, o jogador esteve de fora da African Championship por conta do regulamento, que permite apenas jogadores que atuam em seus países. Nascido em Mallorca, Eto’o ainda não jogou por equipes camaronesas.