RB Leipzig perde para Mainz fora de casa e se afasta da liderança da Bundesliga

Mais um tropeço do time de Julian Nagelsmann! Na manhã deste sábado (23), o RB Leipzig visitou o Mainz em jogo válido pela 18ª rodada da Bundesliga. Com quatro pontos de distância do líder Bayern de Munique, que joga amanhã, a vitória era essencial para que os touros não deixassem os bávaros dispararem na liderança. Do outro lado, o time de Bo Svensson também precisava dos três para melhorar um pouco sua situação na vice-lanterna da competição.

Jogando contra o vice-lanterna, o vice-líder tinha a plena capacidade de vencer e encostar no Bayern de Munique. Porém, não foi isso que aconteceu. Depois de 10 jogos sem vencer, o Mainz conseguiu sua segunda vitória no campeonato e diminuiu sua distância para o Colônia. Os gols da vitória por 3 a 2 foram feitos por Leandro Barreiro e Niakhaté, que marcou duas vezes. Do outro lado, Tyler Adams e Halstenberg marcaram para os visitantes.

RB Leipzig tropeça fora de casa e perde a chance de se aproximar da liderança

Após vencer o Union Berlin na última rodada, o RB Leipzig foi para o confronto um pouco mais motivado. Mesmo que a vitória não desse a liderança tão desejada, diminuir a distância para o líder é sempre bom. Do outro lado, o Mainz estava há 10 jogos sem vencer e via o lanterna Schalke 04 querendo encostar.

O primeiro tempo de jogo foi bem mais movimentado do que o esperado. Aos 15 minutos, Tyler Adams abriu o placar para os visitantes após pegar o rebote de um chutaço de Sabitzer que bateu na trave. Já aos 24', Niakhaté mostrou que o Mainz não ia deixar pontos escaparem de graça e empatou a partida.

Pouco tempo depois do empate, aos 30', Halstenberg colocou os touros novamente na frente do placar. Porém, cinco minutos depois Niakhaté empatou a partida mais uma vez.

O empate dentro de campo é resultado de um primeiro tempo bem equilibrado, apesar dos 68% de posse de bola dos visitantes. O Leipzig finalizou sete vezes no gol de Zentner, porém acertou somente três delas no alvo. Do outro lado, o Mainz finalizou somente quatros vezes nos primeiros 45 minutos, porém foi mais assertivo e três foram no gol de Gulásci.

No segundo tempo, o RB continuou dominando a posse bola. Porém, não conseguiu levar tanto perigo ao gol adversário. Do outro lado não era muito diferente. Porém, o jovem Leandro Barreiro virou o jogo e deu os três pontos tão preciosos ao Mainz aos 50 minutos.

Os números mostram que o segundo tempo foi ainda mais disputado, apesar dos quase 70% de posse de bola do RB Leipzig. O time de Julian Nagelsmann chutou seis vezes, mas só acertou dois no alvo. Já os donos da casa precisaram de menos pra conquistar a vitória: das cinco finalizações, só precisou acertou uma para mudar o placar.

Classificação e próximos jogos

A rodada só não foi desastrosa para o vice-líder porque o Bayer Leverkusen, terceiro colocado, também perdeu na rodada. Assim, a segunda posição permaneceu com os touros. .Apesar de continuar em 17º, a distância do Mainz para Colônia diminuiu para cinco pontos.

A próxima rodada da Bundesliga será realizada no próximo final de semana. Abrindo a rodada na sexta-feira (29), o Mainz visita o Stuttgard às 16h30. Já no sábado (30), o Leipzig tem confronto de posição e recebe o Bayer Leverkusen às 14h30.