Milan perde para Atalanta no San Siro e tem liderança ameaçada na Serie A 

Mais um tropeço do líder da Serie A. Em confronto válido pela 19ª rodada da Serie A, o líder Milan recebeu a Atalanta de Gian Piero Gasperini. Com dois pontos de distância da vice-líder Inter de Milão, a vitória era essencial para o time de Stefano Pioli disparar na liderança. Do outro lado, a Atalanta precisava dos três pontos para entrar no G-4 da competição.

O Milan não jogou um futebol digno de líder do campeonato e a Atalanta aproveitou os pontos fracos de seu adversário para fazer 3 a 0 em pleno San Siro. Os gols da partida foram marcados por Romero, Ilicic e Zapata.

Atalanta aproveita problemas do líder Milan e entra no G-4 da Serie A

Conhecida justamente por dar trabalho para os times grandes da Itália, a Atalanta fez seu papel e foi muito melhor que o líder do campeonato que, mesmo jogando em casa, não está em sua melhor fase. Aos 26 minutos a dominância deu resultado após Cristian Romero abrir o placar.

Os números do primeiro tempo mostram que a Atalanta mereceu a vitória desde o início do jogo. Além de 52% de posse de bola, o time de Gian Pero Gasperini acertou quatro das sete finalizações no gol de Donnarumma. Por outro lado, o Milan não conseguiu acertar nenhum dos quatro chutes no gol de Gollini.

No segundo tempo, o Milan tentou melhorar seu poderio ofensivo, mas não conseguiu ter eficiência. Dos 10 chutes na segunda etapa, apenas dois acertaram o alvo. Do lado da Atalanta, foram três das 11 finalizações no gol dos donos da casa. Porém, essas três finalizações foram muito bem aproveitadas.

Aos 53', Ilicic marcou o segundo dos visitantes em uma cobrança de pênalti e aos 77', Zapata fechou a conta para os visitantes e saiu da capital italiana com os três pontos.

Classificação e próximos jogos

A rodada só não foi um pesadelo completo para o líder Milan porque a vice-líder e arquerrival Inter de Milão empatou na rodada . Assim, a primeira posição continua com os rossoneris e a distância entre os dois gigantes de Milão é de apenas dois pontos. Já a Atalanta assumiu a quarta posição, com 36 pontos.

A próxima rodada da Serie A do Calcio será realizada no próximo final de semana. No sábado (30), o Milan visita o Bologna às 11h. Já no domingo (31), também às 11h, a Atalanta recebe a Lazio em Bérgamo.