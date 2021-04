Manchester City sai atrás, mas consegue vencer Cheltenham e avança na FA Cup

Foi sofrido, mas os favoritos prevaleceram. Neste sábado (23), em jogo válido pela quarta fase da FA Cup, o Manchester City visitou o time da quarta divisão inglesa Cheltenham Town. De um lado, o vice-líder da Premier League era franco favorito para o duelo. Do outro lado, o sétimo colocado na League Two procurava ser a zebra e conquistar a vaga nas oitavas de final.

Mesmo com todo o favoritismo do time de Pep Guardiola, o time tomou um susto saindo atrás do placar após gol de Alfie May, mas conseguiu reverter o jogo e venceu por 3 a 1. Os gols da vitória dos citizens foram marcados por Foden, Gabriel Jesus e Ferrán Torres.

City leva susto, mas se classifica

O primeiro jogo sem Kevin De Bruyne , que estará fora de combate por pelo menos quatro semanas, demonstrou o tanto que o belga é importante no time. Apesar de uma escalação mais alternativa, Guardiola optou por começar jogando com algumas peças importantes no time titular como Fernandinho, Foden e Gabriel Jesus. Mesmo assim, o City teve muita dificuldade em impor o seu ritmo e, por mais que criasse as chances, demonstrava insegurança na bola parada.

Os números do primeiro tempo mostram que, como esperado, o Manchester dominava a posse de bola e as chances criadas. Porém, faltava segurança na hora da finalização. O City acertou cinco dos oito chutes no gol de Griffiths, enquanto o Cheltenham finalizou três vezes e acertou um no gol de Steffen.

No segundo tempo, veio o susto: Alfie May abriu o placar após um escanteio cobrado por George Lloyd aos 59 minutos. Jogando atrás no placar, o City tomou o chacoalhão que precisava para acordar e conseguir transformar a dominância em gols. Aos 81' Phill Foden empatou, aos 84' Gabriel Jesus virou e nos acréscimos, aos 94', Ferrán Torres fechou o placar com o terceiro dos citizens.

Próximo jogo

Nas oitavas de final, que serão entre os dias 8 e 11 de fevereiro, o Manchester City enfrenta o Swansea. Antes disso, na próxima terça-feira (26) às 17h15, o time de Guardiola volta a campo pela Premier League contra o West Bromwich fora de casa. Um pouco mais cedo, às 16h, o Cheltenham enfrenta o Oldham pela 26ª rodada da League Two.