Eficiente, Bayern goleia Schalke 04 e amplia liderança na Bundesliga

Não foi a melhor partida do líder, mas teve a eficiência já tradicional do Bayern. Na Veltins-Arena, os azuis reais perderam para os bávaros bávaros, neste domingo (24), em jogo válido pela 18ª rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021. No duelo entre o líder e o lanterna, o primeiro colocado não deu chance para o azar e goleou por 4 a 0.

As duas equipes jogaram no 4-2-3-1. Os visitantes, comandados por Hans-Dieter Flick, levaram a melhor em todas as estatísticas: 60% de posse de bola, trinta e uma finalizações ao todo (contra treze do Schalke 04) e treze certas (contra apenas três da equipe de Christian Gross.

Até teve chances, mas...

... o Bayern logo mostrou quem é que manda no futebol alemão. Aos sete minutos, Joshua Kimmich cruzou da direita e Robert Lewandowski cabeceou por cima do travessão. O Schalke 04 apareceu pela primeira vez no ataque aos onze minutos: Benito Raman cruzou da direita e Mark Uth cabeceou forte, para grande defesa de Manuel Neuer.

Lewandowski voltou a aparecer aos 23 minutos, chutando forte após assistência de Serge Gnabry - segundos depois, o próprio alemão finalizou rebote e chutou para grande defesa de Ralf Fahrmann. O placar foi inaugurado aos 33 minutos: após grande jogada de Kimmich, Thomas Muller escora de cabeça o cruzamento e abre o placar.

Na segunda etapa, após cobrança de escanteio, Matija Nastasic escorou e errou por pouco, mandando a bola à esquerda de Neuer aos sete minutos. Dois minutos depois, Lewa aproveita cruzamento de Kimmich e anota o segundo. Com 15, Suat Serdar arrisca de fora da área e a pelota passa à direita da meta bávara. Com 28, Alessandro Schopf recebeu cruzamento de Benjamin Stambouli e manda a redonda à esquerda.

O placar foi finalizado nos instantes finais. Kimmich, em cobrança de falta, colocou a redonda na área e Muller cabeceou no lado direito da meta aos 43 minutos. Dois minutos depois, David Alaba mandou uma bomba de longe e Fahrmann aceitou.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Schalke 04 viaja para visitar o Werder Bremen, no próximo sábado (30), às 11h30 (Horário de Brasília), mesma hora e data do recebimento do Bayern ante o Hoffenheim.