De virada, Atlético de Madrid vence Valencia e se isola na liderança da LaLiga

O Atlético de Madrid se isola na liderança de LaLiga após vencer o Valencia, no Wanda Metropolitano, de virada. Luis Suárez foi eleito o homem do jogo e João Félix fez um gol e deu uma assistência.

Primeiro tempo

A equipe do Atlético de Madrid saiu atrás no placar. O Valencia, com Rucic, marcou aos 11'. O time colchonero não se abalou e logo empatou o jogo, aos 23', com gol de João Félix.

A primeira etapa ficou marcada com lances e falhas de ambos os times, mas sem um aproveitamento específico dos ataques. Suárez infernizava a zaga do Valencia, mas por enquanto sem resultado.

Segundo tempo

A equipe comandada por Diego Simeone voltou muito melhor para a segunda etapa. João Félix encontrou, aos 54', uma assistência para Luisito virar o placar no Wanda Metropolitano.

Minutos após a assistência, João Félix foi substituído por Angel Correa, que recebeu um passe maravilhoso de Llorente e decretou a vitória do Atlético, aos 72'.

Jogos e classificação

O Atlético de Madrid continua como líder isolado da LaLiga, 7 pontos na frente de seu rival, Real Madrid, mesmo com um jogo a menos.

A equipe colchonero agora viaja para Ramón de Carranza, para enfrentar o Cádiz, no Domingo (31), 12h15.