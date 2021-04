Tecnicamente mal, Internazionale visita Udinese e fica no empate

A Internazionale dominou o jogo no Friuli no último sábado (23), em jogo válido pela 19ª rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021. Ante a Udinese, a Beneamata teve mais chances, mas não concretizou nem uma delas.

As duas equipes vieram armados no 3-5-2 - a Udinese armada por Luca Gotti, e a Internazionale por Antonio Conte. Os visitantes tiveram 61% da posse de bola, com dez finalizações (contra seis dos friulani) e quatro chutes certos (ante um dos adversários).

Chances não faltaram

Aos oito minutos, Lautaro Martinez recebeu de Marcelo Brozovic no lado esquerdo e finalizou, mas o tento foi anulado por impedimento do argentino. A resposta da Udinese veio aos 22 minutos: Rodrigo De Paul alçou bola na área e Jens Stryger Larsen cabeceou por cima do travessão. Segundos depois, no contra ataque, Martinez finalizou cruzado da esquerda e Juan Musso finalizou. Com 29, Nicolò Barella avançou pela direita e arriscou de fora da área, assustando os mandantes.

No segundo tempo de nível técnico pior, Roberto Pereyra recebeu de Marvin Zeegelaar e chutou à direita de Samir Handanovic aos oito minutos. Aos 30, Achraf Hakimi arriscou da esquerda e mandou a pelota para a esquerda do gol da Udinese.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, a Udinese viaja para enfrentar o Spezia no próximo domingo (31), às 08h30 (Horário de Brasília) - um dia antes, a Internazionale recebe o Benevento às 16h45. Antes disso, a Beneamata faz o Derby della Madonnina contra o Milan, na próxima terça-feira (26), às 16h45, nas quartas de final da Coppa Italia.