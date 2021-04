Juventus faz dever de casa e vence Bologna sem sustos 

Após faturar o título da Supercoppa na última quarta-feira (20), a Juventus voltou a campo neste domingo (24) para encarar o Bologna, na Allianz Stadium, em jogo válido pela 19ª rodada da Serie A, e novamente venceu. Com 2 a 0 no placar, os gols foram marcados por Arthur e McKennie.

O primeiro tempo se destacou com domínio do time da casa, que ao todo arriscou 11 finalizações, sendo apenas quatro encaixadas no alvo, além de exigir três boas defesas do goleiro Skorupski. Aos 15, o brasileiro Arthur abriu o placar, em lance que a bola desviou na marcação adversária antes de ir ao fundo das redes.

Se no tempo anterior o Bologna pouco se lançou ao ataque, a equipe visitante voltou com postura mais agressiva na segunda etapa, enquanto a Juventus retornou abaixo e o arqueiro Szczesny precisou salvar em três oportunidades.

A tentativa de reação, porém, parou aos 71 com o segundo gol do time bianconero. Em cobrança de escanteio, Cuadrado levantou a redonda na área e McKennie subiu entre os defensores para cabecear às redes. A Juve tentou deixar o placar mais elástico, principalmente com Cristiano Ronaldo, mas parou novamente nas seis defesas de Skorupski.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, a Juventus entrou no G-4 e assumiu a quarta colocação, com 36 pontos. À frente do time bianconero estão Milan, com 43, Inter de Milão, com 41, e Roma, com 37. O Bologna, por sua vez, se encontra na 13ª posição, com 20 pontos.

Na próxima rodada do Campeonato Italiano, as equipes voltam a campo no sábado (30): o Bologna recebe o Milan, às 11h, enquanto a Juventus visita a Sampdoria, às 14h.