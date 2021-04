Manchester United vence Liverpool, elimina rival e passa para próxima fase da Copa da Inglaterra

Em jogo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra o Manchester United recebeu o Liverpool no último domingo (24), no Old Trafford.

Em casa os rivais protagonizaram mais um grande clássico, com uma virada e muita emoção. Salah marcou os gols dos reds, enquanto Greenwood, Rashford e Bruno Fernandes marcaram para os red devils

United classificado!

Aos 18 minutos, após sofrer com a pressão do United, o Liverpool chegou ao gol. Firmino deu um ótimo passe para Salah sair na cara do gol e bater de cavadinha na saída do goleiro Henderson!

Mas apenas sete minutos depois Greenwood chegou em um contra-ataque que Pogba roubou a bola, deixou para Rashford, que virou o jogo para o camisa 11 dominar na direita da grande área e bater cruzado para vencer Alisson.

Um minuto depois Van de Beek foi lançado na área e bateu na saída do goleiro, mas Alisson defendeu o chute! Aos 34 Pogba conseguiu um cabeceio em um escanteio e colocou por cima do gol. Após empatar o jogo o United passou a pressionar novamente o Liverpool.

Aos 42 Pogba bateu uma falta da entrada da área e mandou por cima do gol. Um minuto depois Shaw desceu pela esquerda e bateu sem ângulo, mas em cima de Alisson que salvou o Liverpool. No rebote McTominay bateu e Thiago tirou de lá!

Na primeira etapa o jogo foi equilibrado, com a posse de bola sendo 51% para o Liverpool e 49% para o Manchester. Nas finalizações o United mostrou sua pressão: 10 finalizações, acertando três, contra seis do Liverpool, que acertou duas.

E logo no início do segundo tempo Greenwood lançou Rashford na entrada da área, que saiu na cara de Alisson e bateu na saída do goleiro brasileiro para fazer o 2 a 1 logo com quatro minutos!

Com 14 minutos do segundo tempo o Liverpool chegou ao empate. Em boa jogada pela esquerda, Firmino colocou para Salah no meio da área, que bateu forte e mandou para o fundo das redes.

Aos 21 o Liverpool chegou mais uma vez, com Salah pela direita, que bateu em cima de Henderson! Aos 29 Salah bateu mais uma vez e Henderson defendeu o chute que saiu fraco.

Apesar da pressão, em uma falta sofrida por Cavani, Bruno Fernandes foi para a bola e bateu forte, no canto de Alisson, que nada poderia fazer além de ir buscar a bola nas redes, vendo o United aos 32 ficar na frente do placar!

Ao todo o Liverpool teve mais a bola, mantendo ela 59% do tempo, contra 41% do Manchester United. Houve um empate nas finalizações, com 14 de ambos, que acertaram seis.

Próximos jogos

Com a vitória o United passou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra, onde enfrentará o West Ham no dia 10 de fevereiro.

O United volta a campo na próxima quarta (27), às 17h15, quando encara o Sheffield United. Enquanto isso o Liverpool encara o Tottenham na quinta-feira (28), às 17h. Ambos os jogos são válidos pela Premier League.