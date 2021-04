Everton comemora primeiros meses no Al Adalah e mira acesso à elite saudita

Principal destaque do Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas divisões de base do Sport, e com passagens pelo Marítimo e futebol do Bahrein, falou sobre sua rápida adaptação à Arábia Saudita. Segundo o jogador, sua meta é continuar crescendo e melhorando os números no atual clube.

“Minha adaptação foi muito rápida e isso se reflete em boas atuações em campo. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando meus números e evoluindo com a camisa do clube. Quero construir uma história de títulos aqui”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, o Adalah quer chegar à elite do país esse ano.

"Nosso grupo tem trabalhado muito em busca do acesso. Temos que ter intensidade máxima para chegarmos ao objetivo principal", falou.