Em nova temporada no Shimizu S-Pulse, Valdo afirma briga pelo título japonês

Titular do Shimizu S-Pulse e em alta no clube japonês, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, destacou a expectativa para fazer um grande ano no país oriental. Segundo o defensor, a meta é melhorar ainda mais seus números neste ano de 2021.

“Estou vivendo uma expectativa grande para esta temporada. Vou trabalhar muito para fazer uma grande época para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos. Espero que os próximos meses sejam de bons resultados coletivos e individuais”, disse.

Ainda de acordo com o defensor, o Shimizu vai com tudo para fazer uma ótima J-League.

“Vamos lutar muito para fazer uma grande J-League. Tenho certeza que o grupo vai fazer uma ótima competição para brigar entre os primeiros colocados dela", explicou.