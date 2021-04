Erick Luís afirma que máxima intensidade é fundamental para recuperação do Al-Hidd

Destaque e titular do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, pediu intensidade máxima da equipe para crescer na tabela de classificação da disputa. Para ele, a meta de todos no grupo é melhorar ainda mais o rendimento em campo nesta sequência da temporada.

"O grupo tem buscado esse crescimento e vai continuar lutando para melhorar o rendimento em campo nesta sequência da temporada. Vamos trabalhar para que o grupo possa crescer de produção", disse o atleta.

Erick ainda falou sobre o sonho da equipe em conquistar a Liga esse ano.

“Temos que manter os pés no chão e buscar a regularidade que nos fará estar nesta briga. Vamos nos dedicar ao máximo para terminarmos o ano com a conquista da Liga", falou.