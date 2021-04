Com dois gols do brasileiro Marcelo, Lyon goleia rival Saint-Étienne no Le Derby Rhônalpin

Para fechar a 21ª rodada da Ligue 1, Saint-Étienne e Lyon se enfrentaram neste domingo (24), no Geoffroy-Guichard. No Le Derby Rhônalpin, o time visitante se sentiu em casa e goleou o rival por 5 a 0, com gols marcados Kadewere (duas vezes), Marcelo (duas vezes) e Depay.

Durante os 90 minutos, Les Gones não tomaram conhecimento e tiveram absoluto domínio sobre os mandantes. Ao todo, controlaram com 60% de posse e 19 finalizações, sendo 12 no alvo, além de obrigar o goleiro Moulin a defender em sete oportunidades. Por outro lado, Anthony Lopes não fez defesas e o ASSE passou longe de ameaçar nos únicos três chutes.

Na primeira etapa, o Lyon abriu o placar aos 16, Kadewere aproveitou a sobra em escanteio batido na área e deu toque na bola antes de ir ao fundo das redes. A vantagem foi ampliada 20 minutos depois, em falta batida por Dubois, o brasileiro Marcelo subiu mais que os defensores adversários para cabecear ao fundo das redes.

No segundo tempo, em lance semelhante ao gol anterior, Marcelo marcou novamente aos 59. Não demorou muito também para Kadewere anotar outro tento aos 68, em jogada que se desviou facilmente da marcação e mandou às redes.

Por fim, deu tempo para Memphis Depay decretar o placar elástico e o quinto gol aos 82. O holandês bateu falta, porém a redonda desviou em Bouanga antes de parar no alvo.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Lyon se mantém na terceira colocação, com 43 pontos, e apenas dois atrás de PSG e Lille, que estão nas posições acima. Por outro lado, o Saint-Étienne vive má fase e se encontra na modesta 16ª posição, com 19 pontos.

Na próxima rodada, OL recebe o Bordeaux na sexta-feira (29), às 17h, enquanto ASSE visita o Nice no domingo (31), às 9h.