Lille vence Rennes fora de casa e segue na cola do PSG na Ligue 1

O Lille, mais uma vez, mostrou força na Ligue 1. Mesmo jogando com menos apetite que o Rennes no Roazhon Park, a equipe venceu por 1 a 0 e manteve a caça aos líderes do certame. A peleja foi válida pela 18ª rodada da competição e aconteceu no último domingo (24).

Jogando no 4-4-1-1, o Rennes, de Julien Stéphan, teve mais posse de bola (68%) e finalizações (onze a nove) que o LOSC. Os comandados por Christophe Galtier, no 4-4-2, entretanto, tiveram mais chutes certos ao gol: quatro a dois.

Eficiência

Mesmo com poucas chances de gol, o LOSC conseguiu ser mais perigoso que os Rouge et Noir. Aos 15, Benjamin André acionou Jonathan David no lado esquerdo e finalizou à direita, com Romain Salin defendendo. No minuto seguinte, o único gol da peleja: após bola viva na área, David escorou para a rede. Aos 18, Yusuf Yazici chutou forte no meio do gol e obrigou o goleiro do Rennes a mais uma boa defesa. Os visitantes seguiam atacante: após Steven​ N'Zonzi perder a bola no meio de campo, Boubakary Soumaré disparou e foi abatido com falta já na área pelo adversário. O árbitro não marcou, consultou o VAR e seguiu o que ele mesmo tinha decidido - ou seja, sem pênalti.

O Rennes cresceu. Aos 27, Adrien Truffert recebeu de Clément Grenier e chutou no canto esquerdo, com Sven Botman afastando.

O segundo tempo foi menos empolgante. Aos 20, Jonathan Bamba arriscou de longe e por pouco não marcou um belo gol para o Lille: a bola subiu demais. Com 37 minutos, Jonathan Ikone foi acionado por Timothy Weah e, antes de finalizar, foi desarmado por Nayef Aguerd. Aos 48, já na base do abafa, Clement Grenier cobrou falta e a bola passou perto do travessão, quase empatando a peleja.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Ligue 1, o Rennes viaja para enfrentar o Olympique Marseille no próximo sábado, às 17h. Um dia depois, o Lille, às 13h, recebe o Dijon.