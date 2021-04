Lazio engata quarta vitória seguida e projeta duelo decisivo contra Atalanta

Mesmo sem Luis Alberto nem Luis Felipe, a Lazio bateu o Sassuolo no último final de semana pelo Campeonato Italiano e encostou no G6, atingindo os mesmos 34 pontos do Napoli, sexto colocado.

"Foi uma vitória merecida, os jogadores conseguiram manter a clareza e a postura necessária para virar o jogo. Agora precisamos recuperar nossa energia e força porque os jogos contra a Atalanta sempre foram intensos", comemorou o técnico Simone Inzaghi.

Há quatro jogos sem vencer, o Sassuolo surpreendeu a Lazio com gol de Francesco Caputo logo aos seis minutos. O time visitante começou melhor, pressionando a saída de bola, e na primeira chance o chute de Traore foi travado por Patric, mas na sequência, em mais uma jogada pelo lado esquerdo o camisa 9 apareceu livre dentro da área e balançou a rede.

A Lazio empatou ainda no primeiro tempo. Correa quase empatou, mas pegou mal na bola e ela subiu demais. Elogiado por Inzaghi após a a partida, ele bateu o escanteio na cabeça de Milinkovic-Savic e o sérvio deixou tudo igual.

Apesar da posse de bola equilibrada, a Lazio finalizou 20 vezes na partida, contra apenas cinco do Sassuolo. A pressão transformou-se em gol em jogada trabalhada desde o campo de defesa, e então Marusic achou Ciro Immobile dentro da área. O atacante marcou o 13º gol dele na temporada e agora tem apenas dois a menos do que o artilheiro Cristiano Ronaldo.

"O Sassuolo sempre fica com a bola, corre muito. Porém, fomos precisos nas saídas e encontramos espaços importantes, jogamos com personalidade. Agora teremos dois jogos muito difíceis contra a Atalanta, que joga com um ritmo impressionante, mas estamos prontos", completou o atacante argentino Joaquín Correa.

Classificação e próximos jogos

O Sassuolo volta a campo apenas no final de semana, quando visita o Cagliari no domingo (31). A Lazio, por sua vez, ocupa a sétima posição e tem pela frente dois confrontos diante da Atalanta pelas quartas de final da Coppa Italia.