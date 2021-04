Napoli sofre virada e Gattuso pede reação imediata para conquistar vaga na Champions

Após perder o título da Supercopa da Itália para a Juventus, o Napoli sofreu outro baque no final de semana, quando levou 3 a 1 do Hellas Verona, desta vez pelo Campeonato Italiano.

"Erramos na interpretação da partida, assumo as minhas responsabilidades. O plano de jogo foi o que preparámos durante a semana, mas não foi possível implementá-lo em campo. Houve muitos erros na saída e o Verona nos puniu. Na primeira parte conseguimos impor a nossa ideia, mas não aproveitamos as oportunidades nem conseguimos manter a posse de bola. Porém, temos de reagir e ficar compactos. O objetivo é entrar na Champions League e temos que dar um passo adiante se quisermos isso", pontuou o técnico Gennaro Gattuso .

O Napoli abriu o placar logo no primeiro minuto e a impressão é de que o time conquistaria mais uma vitória. Hirving Lozano recebeu um lançamento do meio de campo do alemão Demme e finalizou cruzado de pé direito, tocando por baixo do goleiro Marco Silvestri.

Porém, Dimarco empatou aos 34 minutos em jogada de pé em pé concluída quando o camisa 3 finalizou sozinho dentro da área. O Verona deslanchou na etapa final. Barak ampliou em chute cruzado de canhota e o outro foi de Zaccagni, que escorou de cabeça um cruzamento de Lazovic.