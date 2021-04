Betis bate Real Sociedad na prorrogação e avança às quartas da Copa do Rei

Em um jogo bastante disputado e com emoção até o último lance, o Betis levou a melhor contra a Real Sociedad por 3 a 1 e avançou para a próxima fase da Copa do Rei. O jogo teve de tudo: virada no placar, expulsões, confusão e muita emoção!

Primeiro tempo

O Betis começou com um estilo priorizando a posse de bola, mas um vacilo da defesa deu a oportunidade aos visitantes abrirem o placar, aos 13 minutos, com o meio-campista Mikel Oyarzabal. Esta foi a única chance de gol da Real Sociedad durante toda a primeira etapa, mas a equipe conseguiu aguentar a pressão adversária e ir para os vestiários com o resultado favorável.

Segundo tempo

Após o intervalo, Ilarramendi recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso do jogo, complicando muito mais a vida da Real Sociedad. Com uma pressão constante, o Betis ainda assim só conseguiu empatar o jogo aos 32', com Sergio Canales, após a expulsão de Sanabria deixar ambos os times com 10 jogadores.

O jogo acabou no empate no tempo regulamentar e seguiu rumo a prorrogação.

Prorrogação

O Betis manteve sua constância com muita pressão e lances cruciais, até que a virada veio. Borja Iglesias, que havia entrado aos 40' do segundo tempo na partida, fez dois gols. O jogo estava encaminhado, até que Januzaj diminuiu para a Sociedad, entretanto o VAR anulou e o jogo terminou com vitória por 3 a 1 para o Real Betis.

O Real Betis está classificado para as quartas de final da Copa do Rei. O time de Sevilha agora enfrenta o Osasuna, pela LaLiga, na segunda-feira (1°), 17h. Já a Real Sociedad mede forças contra Villarreal, no sábado (30), às 17h.