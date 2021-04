Internazionale busca virada contra rival Milan no Derby della Madonnina e avança na Coppa Italia

Em bom momento na atual temporada, os times de Milão ocupam liderança e vice-liderança da Serie A e são cotados ao cobiçado título. Na Coppa Italia, Internazionale e Milan protagonizaram “final antecipada” nesta terça-feira (26), no Giuseppe Meazza, em decisão das quartas de final.

Os rossoneri abriram o placar com Ibrahimovic no primeiro tempo, mas os nerazzurri reagiram e, com a expulsão do craque sueco do outro lado, buscaram a virada com Lukaku e Eriksen na segunda etapa. Portanto, 2 a 1 para a Inter no placar final, que garantiu classificação às semifinais.

Distribuição tática

O técnico Antonio Conte não fugiu de seu tradicional 3-5-2 para escalar a Internazionale: Skriniar, de Vrij e Kolarov auxiliaram o goleiro Handanovic na defesa, enquanto o meio-campo cuidou da marcação e da criação de jogadas com Darmian, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic. A dupla de ataque foi formada por Lukaku e Alexis Sánchez.

O treinador Stefano Pioli usou o 4-2-3-1 para mandar o Milan a campo: Tatarusanu no gol, Kjaer e Romagnoli na defesa, Dalot e Theo Hernández nas laterais. No meio, Meïté e Kessié cuidaram da marcação, enquanto Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão jogaram mais avançados. Ibrahimovic foi o único jogador de ataque.

Internazionale pressiona no segundo tempo e busca virada no fim

O dérbi começou equilibrado, apesar da maior iniciativa do Milan nos minutos iniciais, mas terminou com absoluta pressão da Internazionale no momento final. O primeiro tempo se destacou pela eficiência dos rossoneri, enquanto a segunda etapa ficou marcada pelo domínio dos nerazzurri.

Do início ao fim, a Inter teve posse de bola de 66% ao todo, mas foi pouco efetiva no ataque na etapa inicial, além de parar em duas boas defesas de Tatarusanu. Na única oportunidade que encontrou, o Milan achou espaço entre quatro defensores com Ibrahimovic, que bateu cruzado ao gol defendido por Handanovic e abriu o placar aos 31.

Para o segundo tempo, os nerazzurri voltaram agressivos em campo e não deixaram o rival jogar. O controle foi total com 76% de posse, 19 finalizações (oito no alvo) e 309 passes (278 certos) trocados contra 96 do oponente. A expulsão de Ibrahimovic aos 58 também ajudou a aumentar a pressão na frente.

Aos 71, a Internazionale chegou ao empate com pênalti convertido por Lukaku, e a virada ocorreu nos acréscimos, aos 97, com o contestado Eriksen, que entrou na vaga de Brozovic aos 88 e marcou golaço de falta. Um dos destaques positivos do confronto, o goleiro Tatarusanu não pulou para tentar impedir o decisivo tento. Sendo assim, venceu o melhor no fim.

Próximos compromissos

Com o triunfo, a Internazionale avançou para as semifinais da Coppa Italia e aguarda definição do próximo adversário, a ser conhecido no duelo entre Juventus x SPAL nesta quarta-feira (27). Pela Serie A, recebe o Benevento no sábado (30), às 16h45, enquanto o Milan visita o Bologna no mesmo dia, mas às 11h.